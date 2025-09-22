Perdu pour le foot mais pas oublié : le nom de... Divock Origi résonne à Anfield

Divock Origi n'a plus joué un match de haut niveau depuis avril 2024. Mais à Liverpool, son nom n'est pas oublié.

Depuis sa signature à Milan, Divock Origi a pour ainsi dire disparu des radars. Après être devenu un joker de luxe presque légendaire à Liverpool, l'attaquant belge avait rejoint les Rossoneri en 2022.

Après une saison à 36 matchs sans convaincre, Origi était prêté à Nottingham Forest, où les choses ne se passeront pas au mieux non plus. C'est en avril 2024, en Angleterre, que Origi aura disputé son dernier match en équipe A pour un club d'élite. 

Car depuis son retour à Milan, Origi a été relégué au sein du noyau B... Et ne joue tout bonnement plus. L'ex-Diable Rouge attend clairement que son contrat arrive à son terme, et a refusé les opportunités qui lui sont parvenues. 

Mais à Anfield, Origi n'est pas oublié. Ainsi, les supporters de Liverpool rapportent que ce weekend, lors du derby de Liverpool contre Everton, un match qui lui a souvent réussi, le nom de Divock Origi a été scandé par le public des Reds. 

Un bel hommage de la part de son ancien public à Divock Origi, lui qui a marqué 6 buts dans le derby de la Mersey, un total qui le place parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du club. 

