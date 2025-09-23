Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Anderlecht reste dans la course avec 11 points, mais son 2 sur 9 des trois derniers matches fragilise Besnik Hasi. Face à une La Gantoise en pleine forme, le coach joue gros au Lotto Park.

Le RSC Anderlecht ne veut pas voir l’écart avec le leader, l’Union SG, se creuser davantage et, si possible, garder une équipe comme La Gantoise derrière lui au classement. Il est donc impératif de battre les Buffalos.

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ?

Selon des sources proches du club, Besnik Hasi est déjà fortement sous pression, même si sa position n’est pas encore remise en cause à ce stade. C’est donc aux Mauves de bien faire face à La Gantoise.



Lire aussi… Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

L’entraîneur semble prêt à apporter plusieurs ajustements dans son onze de base afin de lancer quelque chose de nouveau. On pense notamment à Yasin Özcan, pressenti pour évoluer dans l’axe de la défense.

Yasin Özcan pour ses débuts avec Anderlecht ?

Le week-end dernier, il a livré une bonne prestation avec les RSCA Futures face au RFC Liège, et il pourrait désormais effectuer ses débuts avec l’équipe première, selon Het Laatste Nieuws.

Jusqu’à présent, il a déjà figuré trois fois dans la sélection, sans toutefois recevoir de temps de jeu. Il pourrait cette fois remplacer Kana dans le onze de base. Toujours selon le quotidien, De Cat pourrait aussi glisser sur le banc, tandis que Sardella devrait jouer, même si le club ne souhaite pas prendre de risques avec lui.