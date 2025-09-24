"Trois fois plus que Bruges" : l'offre du Standard de Liège qui n'avait jamais abouti

Passé par Malines, Bruges et Ostende, Jordi Vanlerberghe joue aujourd'hui à Bröndby. Le défenseur belge raconte son aventure et révèle qu'une offre aurait pu changer sa carrière.

Jordi Vanlerberghe revit au Danemark. Depuis janvier 2024, le défenseur central de 29 ans joue à Bröndby IF, avec un contrat jusqu’en 2027. Un nouveau challenge après plusieurs saisons mouvementées en Belgique.

Formé à Malines, Vanlerberghe a porté les couleurs du Club de Bruges et d’Ostende. Son passage au Club n’aura pas marqué les esprits. Seulement 8 matchs disputés, soit 299 minutes au total, avant d’être prêté.



Lire aussi… Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, il est revenu sur ce choix de carrière. En 2017, il aurait pu rejoindre le Standard de Liège. "Je me suis réveillé chez mes parents et j’ai vu que j’avais manqué plusieurs appels. Mon agent m’a dit avoir reçu une offre du Standard, trois fois supérieure à celle de Bruges."

Finalement, le KV Malines et le Standard n’étaient pas tombés d’accord. "J’ai hésité, mais j’ai choisi Bruges", explique-t-il. Un choix qui a façonné sa carrière, même s’il n’a pas trouvé sa place dans l’effectif brugeois.

Sa valeur marchande est estimée à deux millions d’euros selon Transfermarkt. À Bröndby, il semble avoir trouvé la stabilité qu’il cherchait.