Antoine Bernier sait déjà où il finira sa carrière "même si c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux"

Antoine Bernier continue à gagner en importance à Charleroi. Mais il ne se met pas plus de pression que nécessaire pour la suite.

Entre son passage de début de carrière à l'Antwerp, son prêt au Lierse, son expérience luxembourgeoise et son éclosion à Seraing, Antoine Bernier a pas mal bourlingué avant de se révéler au football belge. Mais depuis, on ne l'arrête plus : le Dinantais est un pion très important du dispositif de Rik De Mil grâce à sa qualité technique sur le côté.

Il veut continuer de la sorte et y ajouter des statistiques : "Cette saison, j’espère beaucoup de victoires, du temps de jeu et le plus de stats possibles. Combien de buts ? Une dizaine, ce serait bien. Mon record actuel sur une saison, c’est 5" (lors de sa première saison avec Seraing NDLR), explique-t-il à la RTBF.

Mais ne comptez pas sur lui pour prendre la grosse tête : "Côté plan de carrière, je ne me suis jamais trop projeté : mon projet, c’est de progresser chaque jour et élever mon niveau. Je mets tout en place pour passer des étapes et ne pas avoir de regrets. À 28 ans, c’est clair qu’il ne faut plus trop traîner parce qu’on est déjà vieux dans le foot".

La stabilité lui va si bien

Bernier ne sera pas loin de fêter ses 31 ans à la fin de son contrat à Charleroi. Se laissera-t-il tenter par les sirènes de l'étranger avant cela ? "Je suis déjà allé à l’étranger : d’accord, c’était le Luxembourg, mais bon...Si je ne sors plus de Belgique, ça me va aussi : je suis plutôt casanier et rester près de ma famille serait parfait".

Sa fin de carrière semble déjà toute tracée : "Je finirai sans doute dans mon club de village, avec mes amis. Même si c’est vrai que ça fait un peu mal aux yeux… Je suis allé récemment voir un de mes potes en P2, et tous ces longs ballons, ce n’était pas très joli à voir. Sans blague, je préfère quand même le foot en D1".