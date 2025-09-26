"C'était une question de principe" : Théo Leoni inflexible sur un dilemme du mercato anderlechtois

Cet été, Théo Leoni a fini par quitter Anderlecht. Désormais actif à Reims, il revient sur les questions de ces dernières semaines.

Après quatorze ans à Anderlecht, Théo Leoni s'est envolé à Reims pour y vivre sa première expérience à l'étranger. Ce weekend, il a même délivré son premier assist, aidant Norman Bassette à ouvrir son compteur pour ses nouvelles couleurs.

Leoni entend bien revenir dans le parcours sous les ordres de Karel Geraerts et Tim Smolders. Au Sporting, sa situation contractuelle et les difficultés rencontrées lors des négociations avaient précipité une mise à l'écart progressive.

L'étranger, une priorité absolue

Le mercato a été très éprouvant pour lui : allait-il quitter Anderlecht dès cet été ? Pour un autre club belge ? La question s'est posée mais a rapidement été écartée : " Je ne concevais pas de quitter Anderlecht pour un autre club belge. Pas directement en tout cas", explique-t-il à La Dernière Heure.

Cela ne veut pas dire pour autant que si Leoni revient un jour en Pro League, ce sera forcément à Anderlecht : "Peut-être que l'avenir me fera revenir en Belgique dans un autre club mais je ne voulais pas faire le trajet en direct".

"Je ne pouvais pas faire ça aux supporters après tout ce qu'ils m'ont donné et ce qu'on a créé. C'était une question de principe", conclut Théo Leoni, toujours aussi attaché au Lotto Park.