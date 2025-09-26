"Il mérite plus de crédit" : tête de turc du public d'Anderlecht, Luis Vazquez est-il vraiment si décevant ?

Est-on trop durs avec Luis Vazquez ? Oui, selon Colin Coosemans, le portier d'Anderlecht. D'après lui, l'attaquant argentin des Mauves mérite bien plus de crédit.

Sans vraiment convaincre, le Sporting d'Anderlecht a retrouvé le haut du tableau après sa victoire contre La Gantoise. Les joueurs d'Ivan Leko ont été dominés au Lotto Park, mardi soir, et n’avaient rien d’autre à revendiquer.

Après la rencontre, Colin Coosemans s’est présenté au micro de DAZN pour évoquer, notamment, les montagnes russes d’un Anderlecht souvent proche de la crise en ce début de saison, mais finalement sur le podium de la Pro League après huit journées.



Colin Coosemans défend vivement Luis Vazquez

Quelques minutes plus tard, devant les caméras de Sporza, le portier des Mauves s’est exprimé sur le cas Luis Vazquez. Contre La Gantoise, l’Argentin a une nouvelle fois accompli un solide travail défensif, notamment dans le pressing, mais il s’est encore montré bien trop léger dans le rectangle adverse. Un constat bien trop récurrent.

C’est en tout cas notre avis, mais pas tellement celui de Colin Coosemans, qui a vivement défendu son coéquipier. "C'est un bon gars, on peut toujours compter sur lui quand il faut travailler dur", a-t-il d’abord lancé.

Selon lui, les critiques concernant l’attaquant d’Anderlecht sont injustifiées. "Il mérite tellement plus de crédit", a-t-il assuré. Peut-être en gagnera-t-il en trouvant enfin le chemin des filets ce vendredi soir sur la pelouse de Louvain ?