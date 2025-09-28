Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2604

Leander Dendoncker a opté pour le Real Oviedo cet été. Mais il aurait aussi pu s'envoler pour la MLS et y retrouver un ancien du RSCA.

Après son prêt au RSC Anderlecht, Leander Dendoncker devait se trouver un nouveau point de chute cet été. Il a finalement décidé de quitter l'Angleterre pour de bon et s'est engagé au Real Oviedo, où il a très bien débuté la saison. 

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Dendoncker a cependant révélé qu'il avait de nombreuses options, certaines bien plus intéressantes sur le plan financier... mais moins sur le plan sportif. 

Lire aussi… Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

"René Weiler voulait que je signe à DC United, mais déménager aux USA avec deux enfants de quatre mois et de deux ans ne me paraissait pas être idéal", pointe le Diable Rouge, qui a refusé l'Arabie Saoudite pour les mêmes raisons.

"Le PAOK Salonique était aussi une option. Et il y avait de l'intérêt saoudien, mais je n'aurais accepté ça que pour une offre impossible à refuser, ce qui n'était pas le cas", précise Leander Dendoncker. "Rien ne nous a convaincus, ma femme et moi". 

Ce fut donc Oviedo, promu en Liga. "J'ai senti que l'entraîneur me voulait vraiment et avec l'arrivée de l'investisseur mexicain, l'équipe s'est considérablement renforcée", souligne-t-il encore. "J'ai aussi toujours rêvé de jouer en Liga". 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Leander Dendoncker

Plus de news

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

11:00
Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

10:31
Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

10:00
En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

09:00
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
1
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle

07:00
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes

23:15
1
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

Leander Dendoncker sort du silence et revient sur sa période à Anderlecht : "Ça m'a parfois fait mal"

12:20
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

21:40
8
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

20:40
6
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30
🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

🎥 Après la galère, l'ex-Brugeois Igor Thiago inscrit une merveille face au concurrent de Senne Lammens !

15:00
Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

Voici le nouveau CEO du RFC Liège : une tête connue à l'Union Saint-Gilloise et à l'ACFF

14:30
"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

"Contre le Cercle, ce sera plus dur qu'à Anderlecht" : Ivan Leko prudent avant le déplacement à Bruges

14:00
Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

Les transferts de Renard ne convainquent pas Hasi : 7 minutes à eux trois malgré leur forte valeur marchande

13:40
2

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Iles Féroë Iles Féroë 09/10 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 09/10 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 09/10 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 09/10 Grèce Grèce
Malte Malte 09/10 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 09/10 Croatie Croatie
Finlande Finlande 09/10 Lituanie Lituanie
Biélorussie Biélorussie 09/10 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 10/10 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 10/10 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 10/10 Suisse Suisse
Belgique Belgique 10/10 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 10/10 Slovénie Slovénie
France France 10/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 10/10 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved