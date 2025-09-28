Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

Leander Dendoncker a opté pour le Real Oviedo cet été. Mais il aurait aussi pu s'envoler pour la MLS et y retrouver un ancien du RSCA.

Après son prêt au RSC Anderlecht, Leander Dendoncker devait se trouver un nouveau point de chute cet été. Il a finalement décidé de quitter l'Angleterre pour de bon et s'est engagé au Real Oviedo, où il a très bien débuté la saison.

Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Dendoncker a cependant révélé qu'il avait de nombreuses options, certaines bien plus intéressantes sur le plan financier... mais moins sur le plan sportif.



Lire aussi… Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

"René Weiler voulait que je signe à DC United, mais déménager aux USA avec deux enfants de quatre mois et de deux ans ne me paraissait pas être idéal", pointe le Diable Rouge, qui a refusé l'Arabie Saoudite pour les mêmes raisons.

"Le PAOK Salonique était aussi une option. Et il y avait de l'intérêt saoudien, mais je n'aurais accepté ça que pour une offre impossible à refuser, ce qui n'était pas le cas", précise Leander Dendoncker. "Rien ne nous a convaincus, ma femme et moi".

Ce fut donc Oviedo, promu en Liga. "J'ai senti que l'entraîneur me voulait vraiment et avec l'arrivée de l'investisseur mexicain, l'équipe s'est considérablement renforcée", souligne-t-il encore. "J'ai aussi toujours rêvé de jouer en Liga".