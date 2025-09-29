Clause libératoire ? Promesses ? Les détails du nouveau contrat de Joël Ordoñez à Bruges

Joël Ordoñez a signé un nouveau contrat avec le Club de Bruges. Une surprise ? Pas vraiment. La stratégie des Blauw en Zwart est en réalité très claire.

Joël Ordoñez a semblé pendant tout le mercato estival prendre la direction de l’Olympique de Marseille. Finalement, le transfert n’a pas eu lieu. Et le Club de Bruges avait des raisons très précises pour cela.

Entre-temps, les tensions entre le club et le joueur – Ordoñez avait refusé de jouer durant plusieurs semaines – se sont totalement apaisées. Mieux encore : l’Équatorien a prolongé son contrat avec les Blauw en Zwart.

Un nouveau contrat avec une intention très claire

Le défenseur est désormais lié jusqu’à la mi-2029 au stade Jan Breydel. Ce n’est (que) d’une saison de plus que la durée de son précédent contrat, mais d’autres chiffres, eux, ont été nettement ajustés.

La stratégie du Club de Bruges derrière cette prolongation est limpide : le club est convaincu que la valeur marchande d’Ordoñez sera encore de plusieurs millions plus élevée l’été prochain. Alors, qu’importe le salaire supplémentaire ?

Pas de clause libératoire ni de promesses

Autre élément important : Het Laatste Nieuws révèle qu’aucune clause libératoire n’a été incluse dans le nouveau contrat. De plus, aucune promesse ou garantie n’a été faite concernant un transfert l’été prochain.