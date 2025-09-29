Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

Chaque semaine, un regard sur le classement de la Jupiler Pro League amène son nouveau lot de surprises. Ce lundi, c'est de voir l'Antwerp, participant aux Playoffs la saison passée, dans la zone rouge tandis que Malines occupe le podium...

Il avait déjà fallu se pincer en courant de semaine quand, après sa victoire contre La Gantoise, le RSC Anderlecht le plus faible depuis longtemps se retrouvait en deuxième position. Mais telle est l'inconstance de cette Pro League que voilà déjà les Mauves éjectés du podium... au profit du KV Malines.

Et là, c'est probablement dans le vestiaire malinois qu'on doit se pincer en voyant le nom du Kavé derrière ceux, inévitables et seules certitudes du championnat, de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges. "Mais personne dans le vestiaire ne pense au top 6", affirmait Myron Van Brederode, buteur et passeur face à Charleroi.



Lire aussi… "Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

Car actuellement, on a presque l'impression que penser à quoi que ce soit d'autre que le prochain match n'a pas beaucoup de sens. Comme si l'épuisant cliché "on prend match par match" était enfin, à force d'être répété par les joueurs (Martin Delavallée nous l'a encore sorti ce dimanche), devenu une réalité tangible.

Genk, le Standard et... la RAAL à trois points du top 6

En fonction des résultats, le top 6 peut en effet encore être chamboulé le week-end prochain. Saint-Trond, qui était dans la roue de l'USG il y a peu, lâche du terrain et n'est que 6e (14 points) : une défaite (la 4e d'affilée !) et ils pourraient être dépassés par ce Genk qu'on disait à la ramasse et n'est jamais qu'à 3 points du top 6.

Rik De Mil a tenu des propos surprenants ce dimanche, assurant que Charleroi se battrait pour être dans... les Playoffs 2 (et donc regardait plutôt derrière en souhaitant éviter ces places 13-16 synonymes de Playdowns). Pourtant, une victoire à Gand et ils dépassent les Buffalos, 5e.

Le Standard, 11e et un point devant la zone rouge ? Là encore, une victoire dans le Clasico - on sait que c'est un match toujours spécial - et les revoilà aux portes du top 6, si pas dedans (le nombre de clubs au-dessus d'eux complique les calculs). Et le plus fou, c'est peut-être que la RAAL, qui reçoit Zulte Waregem et peut donc clairement viser la victoire, n'est elle aussi qu'à 3 points du top 6. Imaginez si les Loups avaient été l'emporter à Dender, ce qui n'était pas impensable non plus !

L'Union et Dender, seules certitudes de la Pro League ?

Dender, justement, voilà bien l'une des seules certitudes de ce championnat. Les Flandriens ont pris un point ce dimanche et c'était là le 3e de leur terne saison - un match nul face à des promus à domicile était... une amélioration, voilà à quel point les choses vont mal. Alors qu'OHL et le Cercle ne sont jamais qu'à une victoire de sortir de la zone rouge, pour Dender, il faudra déjà un petit miracle.

Une zone rouge dans laquelle on retrouve... l'Antwerp, pourtant dans le top 6 la saison passée. La méforme du Great Old est saisissante et semble libérer une place en Playoffs pour une "surprise" - mais on a le sentiment que des surprises, il peut encore y en avoir vingt...ou, au final, aucune, car personne n'est vraiment au-dessus du lot cette saison.

Sauf, évidemment, cette Union Saint-Gilloise qui pourrait encore tenir ce rythme toute la saison et être braquée par un Bruges tenace en fin de saison, à la faveur de ce système de Playoffs que le monde ne nous enviera plus la saison prochaine. Et donc, Dender... qui, on l'a déjà rappelé, peut encore terminer la saison sans une seule victoire mais se sauver, puisqu'il n'y a aucun descendant direct. La Pro League est magique !