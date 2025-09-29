Edito Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Chaque semaine, un regard sur le classement de la Jupiler Pro League amène son nouveau lot de surprises. Ce lundi, c'est de voir l'Antwerp, participant aux Playoffs la saison passée, dans la zone rouge tandis que Malines occupe le podium...

Il avait déjà fallu se pincer en courant de semaine quand, après sa victoire contre La Gantoise, le RSC Anderlecht le plus faible depuis longtemps se retrouvait en deuxième position. Mais telle est l'inconstance de cette Pro League que voilà déjà les Mauves éjectés du podium... au profit du KV Malines.

Et là, c'est probablement dans le vestiaire malinois qu'on doit se pincer en voyant le nom du Kavé derrière ceux, inévitables et seules certitudes du championnat, de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges. "Mais personne dans le vestiaire ne pense au top 6", affirmait Myron Van Brederode, buteur et passeur face à Charleroi.

Lire aussi… "Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

Car actuellement, on a presque l'impression que penser à quoi que ce soit d'autre que le prochain match n'a pas beaucoup de sens. Comme si l'épuisant cliché "on prend match par match" était enfin, à force d'être répété par les joueurs (Martin Delavallée nous l'a encore sorti ce dimanche), devenu une réalité tangible. 

Genk, le Standard et... la RAAL à trois points du top 6 

En fonction des résultats, le top 6 peut en effet encore être chamboulé le week-end prochain. Saint-Trond, qui était dans la roue de l'USG il y a peu, lâche du terrain et n'est que 6e (14 points) : une défaite (la 4e d'affilée !) et ils pourraient être dépassés par ce Genk qu'on disait à la ramasse et n'est jamais qu'à 3 points du top 6. 

Rik De Mil a tenu des propos surprenants ce dimanche, assurant que Charleroi se battrait pour être dans... les Playoffs 2 (et donc regardait plutôt derrière en souhaitant éviter ces places 13-16 synonymes de Playdowns). Pourtant, une victoire à Gand et ils dépassent les Buffalos, 5e. 

Le Standard, 11e et un point devant la zone rouge ? Là encore, une victoire dans le Clasico - on sait que c'est un match toujours spécial  - et les revoilà aux portes du top 6, si pas dedans (le nombre de clubs au-dessus d'eux complique les calculs). Et le plus fou, c'est peut-être que la RAAL, qui reçoit Zulte Waregem et peut donc clairement viser la victoire, n'est elle aussi qu'à 3 points du top 6. Imaginez si les Loups avaient été l'emporter à Dender, ce qui n'était pas impensable non plus ! 

L'Union et Dender, seules certitudes de la Pro League ? 

Dender, justement, voilà bien l'une des seules certitudes de ce championnat. Les Flandriens ont pris un point ce dimanche et c'était là le 3e de leur terne saison - un match nul face à des promus à domicile était... une amélioration, voilà à quel point les choses vont mal. Alors qu'OHL et le Cercle ne sont jamais qu'à une victoire de sortir de la zone rouge, pour Dender, il faudra déjà un petit miracle.

Une zone rouge dans laquelle on retrouve... l'Antwerp, pourtant dans le top 6 la saison passée. La méforme du Great Old est saisissante et semble libérer une place en Playoffs pour une "surprise" - mais on a le sentiment que des surprises, il peut encore y en avoir vingt...ou, au final, aucune, car personne n'est vraiment au-dessus du lot cette saison.

Sauf, évidemment, cette Union Saint-Gilloise qui pourrait encore tenir ce rythme toute la saison et être braquée par un Bruges tenace en fin de saison, à la faveur de ce système de Playoffs que le monde ne nous enviera plus la saison prochaine. Et donc, Dender... qui, on l'a déjà rappelé, peut encore terminer la saison sans une seule victoire mais se sauver, puisqu'il n'y a aucun descendant direct. La Pro League est magique !

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal Analyse

Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

21:25
3
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

21:40
"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

"Circulez, y a rien à voir" : Dender et la RAAL clôturent le weekend au bout de l'ennui

21:15
LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2) Live

LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

20:17
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

20:25
17
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

Après son transfert avorté : la RAAL scelle l'avenir de son héros de la montée

19:00
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus" Interview

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

09:20
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

17:00
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

Un Carolo en est sûr : "Si j'étais arrivé plus jeune à Anderlecht, j'aurais pu y faire carrière"

15:45
Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)

14:54
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

14:30
Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça... Interview

Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

22:20
🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

22:47
Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

Il y aura deux joueurs à tenir de près : Newcastle, passé près du gros lot, s'incline avant de défier l'Union

21:00
Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

28/09
La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

La bonne nouvelle du dimanche : un Diable Rouge de retour en Bundesliga, près de six mois plus tard

20:40
Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

Après Euvrard, au tour de Vrancken : "De la chance ? Il nous a juste manqué de bonnes décisions de l'arbitre"

19:30
Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

28/09
5

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved