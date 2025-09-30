Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison

Manuel Gonzalez
Un championnat transfrontalier (BeNeLiga) ? Voici les clubs qui auraient débuté cette saison
Photo: © photonews

Bart Verhaeghe a une nouvelle fois plaidé en faveur de la BeNeLiga. Mais à quoi ressemblerait une telle compétition transfrontalière si elle voyait le jour ?

Il y a quelques années, des discussions concrètes avaient eu lieu entre les clubs de haut niveau belges et néerlandais au sujet de la création de la BeNeLiga. Les grandes lignes du format avaient même déjà été dessinées à l’époque.

La BeNeLiga devait regrouper dix clubs néerlandais et huit clubs belges.

Faisons un bond dans le temps jusqu’à la fin de la saison régulière de l’an dernier : quels clubs auraient eu leur place dans cette BeNeLiga ? Et quels clubs auraient débuté cette saison dans la compétition ?

Lire aussi… Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Côté belge, l’Union SG, le Club de Bruges, le KRC Genk, le RSC Anderlecht, l’Antwerp FC, La Gantoise, le Standard et le KV Malines auraient franchi le pas. Leurs adversaires néerlandais auraient été le PSV, l’Ajax, Feyenoord, le FC Utrecht, l’AZ, le FC Twente, Go Ahead Eagles, le NEC, Heerenveen et le PEC Zwolle.

Pas de play-offs, répartition égale des tickets européens

Point important : il n’était absolument pas question d’un système de play-offs. Les dix tickets européens auraient été répartis équitablement : cinq pour la Belgique et cinq pour les Pays-Bas.

Par exemple, si le Club de Bruges avait terminé premier club belge à la quatrième place, les Blauw en Zwart auraient bien été assurés de disputer la Ligue des Champions. Mais à ce jour, ce format reste encore un projet hypothétique…

