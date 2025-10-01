Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'ancien Standarman Selim Amallah a récemment été cité du côté d'Anderlecht. Le club bruxellois n'était cependant pas le seul club intéressé. Le joueur, libre de tout contrat, semble désormais avoir fait son choix concernant sa future destination.

Le Marocain est sans club depuis la fin de son contrat avec le Real Valladolid en septembre 2025, celui-ci avait été résilié prématurément alors qu'il courait pourtant jusqu'en juin 2027. Après son départ du Standard en janvier 2023, il avait rejoint le club espagnol, où il a connu un prêt à Valence lors de l’exercice 2023-2024.

Son prochain défi devrait finalement être très loin de la Belgique. Il serait en passe de rejoindre le Khor Fakkan SSC, club des Émirats arabes unis, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri.

Lire aussi… Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Il serait arrivé ce mardi au Moyen-Orient afin d’y signer son contrat avec sa nouvelle équipe et de passer les examens médicaux. Là-bas, il devrait parapher un contrat de deux saisons. Son salaire devrait être de 1,2 million de dollars par an.

Pas de retour en Belgique

Récemment, une rumeur portant sur un retour en Belgique avait fait surface. La DH Les Sports+ révélait que le milieu offensif avait été proposé à Anderlecht, proposition qui l'aurait fortement intéressé.

Le club du Zenit Saint-Pétersbourg avait également été cité. Mais c'est donc finalement vers carrément un tout autre continent qu'il semble se diriger.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Segunda Division
Segunda Division Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Selim Amallah

Plus de news

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

Malgré la défaite de l'Ajax en Ligue des Champions, le néo-Diable Rouge Jorthy Mokio continue de surprendre

11:20
1
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

📷 La fierté de la femme de Thibaut Courtois : le gardien entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

11:00
Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

21:00
75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

75 millions rapportés cet été ! L'Union retrouve l'une de ses anciennes cibles...qui fait débat

10:45
🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

🎥 "Il est belge bordel" : la story énigmatique de Thomas Meunier à propos de Matías Fernández-Pardo

10:30
Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

Le Club de Bruges devra se surpasser : après cette défaite, un véritable exploit est devenu indispensable

10:00
Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

Le coach de Newcastle, Eddie Howe, fait l'éloge de l'Union Saint-Gilloise : "Elle m'a vraiment impressionné"

09:30
Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

22:00
Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

Le KRC Genk prend une grande décision après les débordements à Saint-Trond

08:30
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

06:30
La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

22:30
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04
Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

21:40
La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

21:20
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

20:20
Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

17:40
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

20:00
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

18:20
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

19:00
1
"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

18:00
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard

12:00
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

13:40
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved