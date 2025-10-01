Annoncé un temps du côté d'Anderlecht, Selim Amallah a fait son choix pour son avenir

L'ancien Standarman Selim Amallah a récemment été cité du côté d'Anderlecht. Le club bruxellois n'était cependant pas le seul club intéressé. Le joueur, libre de tout contrat, semble désormais avoir fait son choix concernant sa future destination.

Le Marocain est sans club depuis la fin de son contrat avec le Real Valladolid en septembre 2025, celui-ci avait été résilié prématurément alors qu'il courait pourtant jusqu'en juin 2027. Après son départ du Standard en janvier 2023, il avait rejoint le club espagnol, où il a connu un prêt à Valence lors de l’exercice 2023-2024.

Son prochain défi devrait finalement être très loin de la Belgique. Il serait en passe de rejoindre le Khor Fakkan SSC, club des Émirats arabes unis, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri.



Lire aussi… Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Il serait arrivé ce mardi au Moyen-Orient afin d’y signer son contrat avec sa nouvelle équipe et de passer les examens médicaux. Là-bas, il devrait parapher un contrat de deux saisons. Son salaire devrait être de 1,2 million de dollars par an.

Pas de retour en Belgique

Récemment, une rumeur portant sur un retour en Belgique avait fait surface. La DH Les Sports+ révélait que le milieu offensif avait été proposé à Anderlecht, proposition qui l'aurait fortement intéressé.

Le club du Zenit Saint-Pétersbourg avait également été cité. Mais c'est donc finalement vers carrément un tout autre continent qu'il semble se diriger.