La presse française se trompe : Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

Resté à l'AS Saint-Etienne cet été, Lucas Stassin a hérité du mythique numéro 9. Son but est cependant de quitter les Verts et la Ligue 2.

Lucas Stassin est finalement resté cet été à l’AS Saint-Étienne, un peu contre son plein gré, malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et de l’étranger.

Les Verts évoluent en Ligue 2, loin de l’idéal pour un attaquant qui pourrait profiter de la situation pour frapper à la porte de l’équipe nationale. Le joueur de 20 ans s’est déjà montré décisif, avec quatre buts et une passe décisive en sept matchs.

Non, Lucas Stassin n'a pas changé d'agent

Depuis quelques semaines, l’ancien talent d’Anderlecht a récupéré le mythique numéro 9 à Saint-Étienne, renforçant encore son importance et, en quelque sorte, récompensant son choix de rester pour aider l’ASSE à remonter.

Mais il y a plusieurs jours, une rumeur a circulé dans la presse française, selon laquelle Lucas Stassin aurait changé d’agent pour rejoindre Classico, une agence qui gère les intérêts de plusieurs joueurs de Ligue 1 récemment partis en Bundesliga ou en Premier League.

Selon nos informations récentes, cette rumeur est inexacte. Les intérêts de Lucas Stassin sont toujours gérés par Libera Sports, tout comme ceux de Nicolas Raskin, Théo Bongonda ou encore Dimitri Lavalée.