Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour les prochains matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2026. Mais si certains postes posent des problèmes de luxe, le poste de n°9 peut inquiéter.

L'été a été chaud pour une bonne partie des Diables Rouges. Le double 6-0 lors de la dernière trêve internationale a mis tout le monde en confiance, et certains cadres de la sélection sont en grande forme.

En défense, Debast, Theate, De Cuyper, Meunier, Castagne, Moreira, tous jouent et gardent la forme, et on peut y ajouter le retour de garçons comme Seys, voire Sardella. Au milieu, Tielemans est indiscutable, Raskin rejoue, Vanaken enchaîne, Vanhoutte est titulaire en Ligue 1 et De Bruyne brille.

Sur les flancs ? L'embarras du choix, entre la grande forme de Doku, Saelemaekers et Fofana ainsi que le retour au premier plan de Bakayoko, jamais appelé par Rudi Garcia mais qui frappe clairement à la porte de la sélection.

Bref, tout va bien. Tout ? Non : le poste de n°9, un peu anecdotique contre des équipes aussi faibles que le Liechtenstein et le Kazakhstan, pose encore et toujours question. On ne réalise pas à quel point ce chiffre est fou : en 12 buts lors de la dernière trêve internationale, aucun n'a été inscrit par notre attaquant de pointe.

Openda et Batshuayi en méforme : l'heure de Stassin ?

Garcia a bien sûr relativisé : c'est mieux que d'être dépendant d'un seul homme, comme la Belgique l'a souvent été vis-à-vis de Lukaku. Mais dans des matchs serrés et tendus, un vrai buteur est souvent ce qui fait la différence. À Cardiff, ce serait bienvenu. Et Romelu Lukaku ne sera toujours pas là.

Cette saison, ni Michy Batshuayi, qui ne joue pas, ni Loïs Openda, qui joue beaucoup, n'ont trouvé le chemin des filets. C'était un peu interpellant il y a un mois. Ca commence à être inquiétant aujourd'hui. "C'est à Loïs de jouer et de prouver qu'il a le niveau pour s'imposer à la Juventus, il en a les qualités", déclarait à ce sujet Garcia récemment. Pour le moment, c'est compliqué.

Batshuayi, lui, n'avait probablement été appelé que suite à la blessure de Romeo Vermant et la situation de Lucas Stassin. Le premier a retrouvé le chemin des terrains et des filets avec Bruges, le second a visiblement tourné le bouton à Saint-Etienne et mérite d'être appelé. On en prend le pari, l'un des deux deviendra Diable la semaine prochaine.

Voire peut-être les deux, car l'autre option en pointe pour Rudi Garcia, à savoir Charles De Ketelaere, s'est blessée ce week-end et pourrait donc déclarer forfait. Au vu de sa prestation XXL face au Kazakhstan, ce serait un autre coup dur. Y a-t-il un 9 pour sauver les Diables à Cardiff ?