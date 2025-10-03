Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
0 réaction
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre
Nathan Ngoy espère une première convocation chez les Diables Rouges ce vendredi (15h). Malgré son excellent début de saison avec le LOSC, une sélection constituerait une vraie surprise de la part de Rudi Garcia.

C’est ce vendredi à 15h que Rudi Garcia dévoilera sa sélection pour la trêve internationale d’octobre, marquée par deux rendez-vous cruciaux pour les Diables Rouges : contre la Macédoine du Nord et au Pays de Galles.

À certains postes, le sélectionneur a dû se creuser la tête pour composer son groupe. L’entrejeu, notamment, est décimé, ce qui pourrait offrir à Axel Witsel une ultime chance de réintégrer la sélection et de continuer à rêver de la Coupe du monde.

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Pour le reste, on le sait, Rudi Garcia aime la stabilité. Il ne faut donc pas s’attendre à une révolution, même si certains joueurs encore jamais appelés chez les Diables ont été observés avec insistance ces dernières semaines.

Nathan Ngoy chez les Diables : oui, mais à la place de qui ?

Parmi eux, Nathan Ngoy, auteur d’un excellent début de saison avec le LOSC, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne. L’ancien défenseur du Standard figure dans la pré-sélection de Garcia et pourrait représenter l’une des surprises du noyau final.

Mais… à la place de qui ? En règle générale, Garcia convoque quatre défenseurs centraux afin de constituer deux paires. Zeno Debast et Arthur Theate semblent intouchables, et il paraît improbable que Brandon Mechele soit écarté.

Il ne resterait donc qu’une place, que Koni De Winter et Nathan Ngoy vont se disputer. Le joueur de l’AC Milan, malgré un temps de jeu limité, est déjà intégré depuis plusieurs mois dans le groupe des Diables.

De Winter semble donc partir avec une courte avance, dans la logique de stabilité chère à Garcia. Dans ce cas, Ngoy devra patienter, guettant une blessure ou une véritable surprise pour espérer fêter sa première convocation en équipe nationale.

0 réaction
