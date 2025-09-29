Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Hier après-midi, plusieurs joueurs bien connus du football belge étaient en action à l'occasion du match entre Lille et Lyon. Rudi Garcia était présent dans les tribunes.

Au Stade Pierre Mauroy, le petit événement était la première titularisation d'Arnaud Bodart entre les perches suite au forfait du gardien turc Berke Özer, le titulaire habituel. Quelques mètres devant lui, Nathan Ngoy était lui aussi de la partie. Le Bruxellois de 22 ans n'a toujours pas manqué la moindre minute en Ligue 1 cette saison.

Présent dans les tribunes de son ancien club, Rudi Garcia en a pris bonne note : "Je suis venu pour regarder Malick Fofana du côté de Lyon, Nathan Ngoy et Arnaud Bodart du côté de Lille", confirme notre sélectionneur au micro de beIN SPORTS.

Il a même été plus loin : "Nathan est un joueur que l’on suit, il est dans ma présélection". Une information loin d'être négligeable à quatre jours de l'annonce de la liste des joueurs retenus en sélection pour la trêve internationale d'octobre.

Il ne fallait pas traîner

Cela fait surtout suite à la volonté grandissante de la fédération congolaise de faire changer Ngoy de nationalité sportive. Très présent pour l'aiguiller dans la défense du LOSC, Chancel Mbemba n'a pas caché mener des discussions en ce sens.

"C'est un bon défenseur, il a beaucoup de qualités. On est là, on va le pousser, lui donner des conseils. On s'entraîne tous les jours ensemble, on va pouvoir discuter de ça en coulisses", avait déclaré l'ancien Anderlechtois. Des propos qui ne sont visiblement pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Reste maintenant à voir si Nathan Ngoy figurera dans la sélection finale et si son choix de nationalité sportive est déjà arrêté.