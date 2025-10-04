Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

Pour la première fois depuis deux ans, les supporters visiteurs seront de retour dimanche pour le Clasico entre Anderlecht et le Standard.

Besnik Hasi s’est exprimé sur le retour des supporters des deux camps dans le stade. "Je suis pour. Un Clasico est meilleur quand il y a des fans des deux équipes dans les tribunes", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad. Il souligne que la présence des deux groupes de supporters renforce l’ambiance.

Pour Hasi, la rivalité entre clubs est normale, mais elle doit rester dans des limites acceptables. "Ils peuvent mettre de l’ambiance. Mais ça doit rester sous contrôle", explique-t-il.



Mise en garde contre de futures restrictions

Le retour des supporters visiteurs n’est pas garanti à long terme. Si de nouveaux incidents éclatent, on pourrait aller vers des Clasicos sans fans adverses. Hasi rejette fermement cette perspective.

"Un plus jamais serait terrible", affirme-t-il. Il plaide pour le maintien des déplacements et appelle les deux groupes de fans à la responsabilité. "Je veux que les supporters d’Anderlecht puissent aller à Liège", ajoute-t-il.

Un appel à la responsabilité collective

Hasi insiste sur le rôle des supporters dans la préservation de cette liberté. "Les deux clans doivent montrer que ceux qui ont interdit les visiteurs ces dernières années avaient tort", conclut-il.