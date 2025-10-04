"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

Le Club de Bruges se prépare pour le choc contre l'Union Saint-Gilloise dimanche. Les Brugeois n'ont pas le droit à l'erreur face à des Bruxellois invaincus en championnat.

La déception après la défaite contre l’Atalanta s’est transformée en motivation. "Nous avons converti cette frustration en énergie pour dimanche", explique Nicky Hayen en conférence de presse.

Le cas de Nordin Jackers continue d’alimenter après ses erreurs. "J’ai parlé avec lui. Il est lucide et réaliste, il sait très bien dans quelle période il se trouve", dit Hayen. "On ne se lâche pas. Jackers veut se battre et nous continuons à lui donner confiance."



Hayen rappelle les qualités de son gardien. "On souligne trop peu ses bonnes interventions. Il nous a souvent maintenus dans le match. Le plus important c'est qu’il sente le soutien du club et des supporters."

Les buts sur phases arrêtées

Autre point faible du Club : les corners, qui ont coûté plusieurs buts. "Nous travaillons là-dessus en permanence. C’est embêtant, mais ce n’est pas un gros problème. Nous continuons à progresser."

Avec plusieurs absents comme Mignolet et Spileers, et un Onyedika pas encore prêt physiquement, la tâche s’annonce compliquée pour les Brugeois. L’Union pourrait prendre neuf points d’avance après dix matchs. "Nous visons la troisième option : prendre trois points. L’Union n’a rien à perdre, nous voulons saisir notre chance. Ce sera une belle affiche."