"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5843

Le Club de Bruges se prépare pour le choc contre l'Union Saint-Gilloise dimanche. Les Brugeois n'ont pas le droit à l'erreur face à des Bruxellois invaincus en championnat.

La déception après la défaite contre l’Atalanta s’est transformée en motivation. "Nous avons converti cette frustration en énergie pour dimanche", explique Nicky Hayen en conférence de presse.

Le cas de Nordin Jackers continue d’alimenter après ses erreurs. "J’ai parlé avec lui. Il est lucide et réaliste, il sait très bien dans quelle période il se trouve", dit Hayen. "On ne se lâche pas. Jackers veut se battre et nous continuons à lui donner confiance."

Lire aussi… "Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

Hayen rappelle les qualités de son gardien. "On souligne trop peu ses bonnes interventions. Il nous a souvent maintenus dans le match. Le plus important c'est qu’il sente le soutien du club et des supporters."

Les buts sur phases arrêtées

Autre point faible du Club : les corners, qui ont coûté plusieurs buts. "Nous travaillons là-dessus en permanence. C’est embêtant, mais ce n’est pas un gros problème. Nous continuons à progresser."

Avec plusieurs absents comme Mignolet et Spileers, et un Onyedika pas encore prêt physiquement, la tâche s’annonce compliquée pour les Brugeois. L’Union pourrait prendre neuf points d’avance après dix matchs. "Nous visons la troisième option : prendre trois points. L’Union n’a rien à perdre, nous voulons saisir notre chance. Ce sera une belle affiche."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nordin Jackers

Plus de news

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

15:12
"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

08:02
C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

15:00
Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

14:30
Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

13:30
Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:20
Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

13:00
Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

12:40
🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

12:20
Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

11:30
📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

11:00
Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

10:30
2
Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

09:30
Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

10:00
"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

08:38
"Il est en difficulté et il revient" : la liste de Rudi Garcia soulève des questions

"Il est en difficulté et il revient" : la liste de Rudi Garcia soulève des questions

09:00
"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

07:45
"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

07:20
D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

D'accord avec lui ? Le onze mixte d'Hein Vanhaezebrouck sur base du Club de Bruges et de l'Union

23:00
1
Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match" Interview

Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match"

06:00
Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

06:30
Le PSG enrage ! Roberto Martinez sous le feu des critiques après un choix très risqué

Le PSG enrage ! Roberto Martinez sous le feu des critiques après un choix très risqué

07:00
Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

Trop imprécis en seconde période, Charleroi enchaîne une troisième défaite d'affilée contre Gand

22:49
Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

21:00
Les propositions lucratives de l'été, sa fin de contrat à Anderlecht : Thorgan Hazard joue franc jeu

Les propositions lucratives de l'été, sa fin de contrat à Anderlecht : Thorgan Hazard joue franc jeu

22:20
Seraing y a cru jusqu'au bout, Dorian Dessoleil renverse les RSCA Futures dans un match complètement fou

Seraing y a cru jusqu'au bout, Dorian Dessoleil renverse les RSCA Futures dans un match complètement fou

22:00
Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

20:30
Rien ne leur sera épargné : la lourde sanction de l'Union Belge au RWDM

Rien ne leur sera épargné : la lourde sanction de l'Union Belge au RWDM

21:40
De San Siro à la Neuville ? Radja Nainggolan devra encore patienter

De San Siro à la Neuville ? Radja Nainggolan devra encore patienter

21:20
Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

Officiel : sans club depuis le début de l'été, un adversaire des Diables se relance en Pro League

20:00
Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

Entraîneur du Standard il y a dix ans, criminel sur grand écran aujourd'hui : "J'ai manipulé de vraies armes"

19:30
Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

Repris contre les Francs Borains à défaut du Clasico : une déception d'Anderlecht revient dans le parcours

19:00
1
"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

"Bien plus que notre entraîneur" : pourquoi La Gantoise n'attendait que le départ d'Ivan Leko du Standard

18:00
Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

18:30
"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard Interview

"On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 16:00 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved