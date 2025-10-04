Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

Le 17 août, Moussa Ndiaye a perdu son petit frère Alpha, 13 ans, noyé sur une plage de Dakar. Le défenseur d'Anderlecht revient sur ce drame.

Selon les médias sénégalais, l’incident s’est produit sur la plage de Hamo 6, dans le quartier de Guédiawaye. Ce jour-là, Alpha était sorti avec des amis. "J’ai directement demandé comment cela avait pu arriver", confie Moussa Ndiaye à Het Nieuwsblad.

Il précise qu’il ne veut pas connaître tous les détails. "Sinon, ça te reste trop dans la tête." La famille avait déménagé dans un autre quartier, mais Alpha retrouvait souvent ses anciens amis le week-end. Après un match de football, ils avaient décidé d’aller nager. "C’est quelque chose que les jeunes font souvent là-bas", explique Ndiaye.

Pas de surveillance

Alpha n’était pas allé très loin dans l’eau, mais il a été surpris par le courant. "Mon frère a été emporté par la mer", raconte Ndiaye. "Son corps a été retrouvé deux heures plus tard", ajoute-t-il.

Pour faire face à son chagrin, Ndiaye se réfugie dans le football. Contre Genk, il a joué avec le prénom de son frère inscrit sous son numéro. "Tous mes coéquipiers ont signé ce maillot et je l’ai envoyé à ma famille à Dakar pour qu’ils l’encadrent", dit-il.

Anderlecht l'a beaucoup soutenu. "La manière dont Anderlecht m’a entouré me donne la force de continuer", souligne Ndiaye. "Ils jouaient pour moi", dit-il. "L’entraîneur m’a parlé en tête à tête et m’a laissé tout le temps nécessaire pour retrouver mes repères."

Soutien

"J’ai reçu tellement de messages sur Instagram que je n’ai pas tout pu lire", explique Ndiaye. "Peut-être que j’ai raté des messages de joueurs de l’équipe nationale", dit-il. Il cite un nom en particulier : "Des gars comme Cheikhou Kouyaté sont des types formidables."