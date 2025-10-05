"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

Le but annulé de Ibrahim Karamoko ne passe pas du côté du Standard. Casper Nielsen estime qu'aucune faute n'aurait dû être sifflée sur Colin Coosemans.

Le clasico aurait pu prendre une toute autre tournure si, à la 78e minute, le but d'Ibrahim Karamoko avait été validé par Mr Van Driessche. Mais un contact entre Henry Lawrence et Colin Coosemans a été signalé, et le but annulé.

Une décision qui ne fait pas de doute aux yeux de Colin Coosemans, mais bien plus à ceux de Casper Nielsen. "Il vaut mieux que je ne parle pas trop de ça", commence le Danois au micro de DAZN, avant de tout de même commenter un peu plus la phase.



Lire aussi… "Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico

"De tels duels arrivent tout le temps dans le petit rectangle. Il faut désigner la limite. Mais nous avons bien joué, nous avons suivi le plan et nous sommes procurés des occasions. Malheureusement, il faut qu'on se récompense", reconnaît Nielsen.

"Nous devons continuer à travailler et rester positifs, même si c'est très frustrant", concède encore le milieu de terrain du Standard. Henry Lawrence, de son côté, était bien sûr très énervé d'avoir "coûté" indirectement un but à son équipe.

"Je me tenais juste à côté du gardien et il me fonce dedans. Ils ont estimé que c'était une faute... c'est une blague, franchement", lâche l'Anglais. "Si l'arbitre cherche absolument ce genre de contact, ils le trouveront. C'est un sport de contact. Il faut peut-être revoir les règles".