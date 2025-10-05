Guillaume Gillet sévère avec Anderlecht : "Le club a commis une grave erreur"

Le premier Clasico de la saison promet d'être explosif. Le match arrive sans doute un peu tôt pour voir Ilay Camara à 100%, mais le joueur vivra à coup sûr un moment spécial.

En voyant l'état de forme d'Ilay Camara au Standard et même sur les deux matchs disputés avant sa rechute avec Anderlecht, difficile d'imaginer que les Mauves ont dû dépenser plus de quatre millions d'euros pour faire revenir un joueur qu'ils avaient sous la main il y a encore deux ans.

Mais c'est finalement bien avec le RWDM puis le Standard que Camara s'est révélé, devenant même international sénégalais chez les Rouches. Des Rouches qu'il retrouve demain en étant revenu dans le camp du Sporting.



Guillaume Gillet avait vu tout son potentiel

Le latéral a déjà fait monter la température en affirmant qu'Anderlecht gagnerait forcément la rencontre. Mais au-delà de ça, la rencontre est surtout un nouveau prétexte pour s'interroger sur tous ces jeunes de Neerpede partis briller ailleurs.

"Le fait qu'Anderlecht ait dû payer quatre millions à son rival pour ramener un garçon qu'ils avaient laissé partir à l'époque, ça fait mal", confirme Guillaume Gillet dans Het Nieuwsblad. "Bien sûr, cela arrive dans le football moderne, mais cela montre à quel point le club a mal géré le dossier à l'époque. Anderlecht a alors commis une grave erreur".

Selon Gillet, qui l'avait sous son aile chez les RSCA Futures, le Lotto Park peut s'attendre à vibrer avec Camara : "Il a des capacités physiques phénoménales et une mentalité fantastique. Il veut toujours s'améliorer. Il a acquis de la maturité au RWDM et au Standard. Maintenant, il doit retrouver un peu de rythme après des blessures, mais je suis convaincu qu'il réussira à Anderlecht".