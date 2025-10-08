"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

Rudi Garcia a dévoilé sa sélection pour les matchs contre la Macédoine du Nord et le pays de Galles, mais l'absence de Roméo Vermant interpelle Philippe Albert.

Rudi Garcia a dévoilé il y a quelques jours sa sélection pour les deux prochains matchs des Diables Rouges, face à la Macédoine du Nord et le pays de Galles, les deux principaux concurrents du groupe.

Cette liste a réservé quelques surprises. On retrouve le retour d’Axel Witsel, mais aussi la présence de Michy Batshuayi, alors que deq jeunes talents comme Lucas Stassin ou Roméo Vermant frappaient à la porte.

Philippe Albert, consultant à la RTBF, n’a pas caché sa déception. Pour lui, Vermant, l’attaquant de Bruges, aurait dû être appelé. "Je ne peux pas accepter les propos de Garcia, qui dit que Vermant n’est pas le profil adapté parce qu’il a besoin d’espace".

Un choix illogique ?

L’ancien Diable Rouge défend son point de vue. "Il est attaquant au Club de Bruges, une équipe qui joue la plupart du temps dans le camp adverse. Et techniquement, il est très, très fort."

Garcia avait justifié son choix en expliquant que Vermant revenait tout juste de blessure. Un argument qui ne convainc pas Albert. "Onana revient aussi. Vermant a enchaîné trois ou quatre matchs. Je le répète : il devait être dans cette sélection."