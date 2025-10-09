Un ancien joueur de Pro League grièvement touché après un choc violent

L'ancien joueur de Saint-Trond, Samuel Asamoah, a été gravement blessé en Chine. Après une violente poussée, il a heurté un panneau publicitaire de la tête et s'est fracturé le cou. Son club craint désormais une paralysie.

Vous vous souvenez de Samuel Asamoah ? Le Togolais, né au Ghana, a passé une grande partie de sa carrière en Belgique. Il est surtout connu pour son passage à Saint-Trond (STVV), mais il a également porté les couleurs du KAS Eupen et de OH Louvain.

Il évolue actuellement en deuxième division chinoise, au Guanxi Pingguo. Le week-end dernier, un grave incident est survenu lors d’un match de championnat.

Asamoah craint une paralysie après une collision avec un panneau publicitaire

Après avoir été violemment poussé par un adversaire, il est tombé tête la première sur un panneau publicitaire. La gravité de la situation a immédiatement sauté aux yeux, et Asamoah a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Il souffre d’une fracture du cou à la suite de l’incident. Dans un communiqué, son club a confirmé qu’il y avait des craintes de paralysie.



"Il risque une grave lésion de la moelle épinière et manquera tous les matchs restants de la saison. Sa carrière pourrait également être sérieusement compromise. L’évolution de son état sera communiquée après des examens complémentaires”, a indiqué le club chinois.