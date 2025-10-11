Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

La réorganisation du staff médical d'Anderlecht prend forme : le kiné Tim Wattez et le masseur Kenny Dehaes quittent Neerpede.

Deux départs marquent un changement important dans le staff médical d’Anderlecht. Sébastien Wattez, présent depuis dix ans, et l’ancien cycliste Kenny Dehaes, arrivé en 2022, quittent le club.

Anderlecht veut réduire le nombre de blessures tout en offrant un suivi plus personnalisé à ses joueurs. Sous la direction de Bram Geers, responsable du département performance, le club renforce son encadrement médical et améliore la préparation physique de l’équipe.

Deux nouveaux visages rejoignent le staff d’Anderlecht

Geers, qui a déjà travaillé avec Vincent Kompany à Anderlecht, Burnley et au Bayern Munich, a fait son retour à Neerpede pour professionnaliser ce département. Il sera épaulé par deux recrues expérimentées : Joris Jellasics, spécialiste du renforcement physique, et Vincent Adriaensen, ostéopathe et kinésithérapeute.

L’arrivée de ce duo montre la volonté du club de se rapprocher des standards des grandes équipes européennes sur le plan médical.

Le CEO Sports, Tim Borguet, a salué cette évolution : "Bram Geers est synonyme d’expertise et de leadership. Il dirigera l’un des départements les plus importants du club. Nous remercions également le Bayern Munich pour leur collaboration."

