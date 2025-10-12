Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

En manque de temps de jeu à Manchester United, Joshua Zirkzee songe à partir. À l'approche du Mondial 2026, l'ancien attaquant d'Anderlecht cherche un club où il jouera. (Lire la suite)


11/10

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
