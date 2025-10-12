Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/10: Zirkzee

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Un ancien joueur d'Anderlecht dans le dur : un club de Premier League suit sa situation de près

En manque de temps de jeu à Manchester United, Joshua Zirkzee songe à partir. À l'approche du Mondial 2026, l'ancien attaquant d'Anderlecht cherche un club où il jouera. (Lire la suite)