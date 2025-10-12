Interview "On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
| 0 réaction
Photo: © photonews

La Belgique n'aura pas droit à l'erreur sur la pelouse du Cardiff City Stadium, ce lundi. Le pays de Galles devrait se montrer bien plus joueur que la Macédoine du Nord, ce qui pourrait convenir aux Diables. Mais, selon Rudi Garcia, son équipe est capable de répondre à toutes les situations.

La Belgique n’aura pas le droit à l’erreur, ce lundi soir, au Cardiff City Stadium. Accrochés contre la Macédoine du Nord, les Diables doivent impérativement s’imposer, ou en tout cas ne pas perdre, pour garder leur sort entre leurs mains dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Rudi Garcia a préfacé cette rencontre en conférence de presse, ce dimanche.

"Je ne connais pas le résultat à l’avance et je ne sais pas s’il y aura des buts, mais nous avons seulement l’objectif de remporter la rencontre, même si un partage ne serait pas un mauvais résultat."

"On se fait joueur ou coach pour des matchs comme ceux-ci, devant de tels supporters. C’est fantastique pour le football. On va profiter de l’ambiance et montrer notre meilleur visage. C’est beaucoup mieux que de jouer dans des stades vides ou contre de petites équipes."

La Belgique sait "tout faire", mais doit se méfier du Pays de Galles

Vendredi, contre la Macédoine du Nord, la Belgique s’est heurtée à un bloc bas, très bas. Devant un double rideau défensif, les Diables ne sont pas parvenus à trouver la faille. Ce lundi, les Gallois devront impérativement s’imposer également pour conserver une chance de se qualifier.

Rudi Garcia s’attend donc à affronter une équipe plus joueuse, dont il ne faut certainement pas sous-estimer les qualités. Et selon lui, jouer contre un bloc haut ou contre un bloc bas ne doit pas changer grand-chose pour son équipe.

"On sait tout faire. On peut marquer sur attaque placée ; on a montré contre le Kazakhstan et le Liechtenstein qu’on savait être prolifiques contre les blocs bas. Vendredi aussi, face à la Macédoine, on a eu assez d’occasions pour marquer plusieurs buts. On sait aussi se montrer très bons sur les attaques rapides et en transition, comme au match aller contre le pays de Galles."

Nous sommes capables de répondre à plusieurs situations"

"Nous sommes une bonne équipe, capable de répondre à plusieurs situations et qui a des atouts dans toutes les configurations, avec de très bons passeurs, des attaquants rapides, des joueurs capables de gagner des un contre un."

"On s’attend à ce que le pays de Galles sorte davantage que la Macédoine du Nord, ce qui ne sera pas très compliqué. C’est une équipe qui a un pressing haut efficace, mais qu’on a souvent su déjouer à l’aller. Ce sera à nous d’être très bons demain et de faire preuve de réflexion, d’où l’avantage d’avoir de grands leaders comme Thibaut, Kevin et d’autres joueurs."

Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (13/10).

WC Qualification (Europe)
Belgique
Pays de Galles
Rudi Garcia

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 1-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 0-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 13/10 Allemagne Allemagne
Islande Islande 13/10 France France
Suède Suède 13/10 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 13/10 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 13/10 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 13/10 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 13/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 13/10 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
