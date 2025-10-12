"Une offre généreuse" : un club étranger va revenir à la charge pour Yari Verschaeren

Yari Verschaeren n'a toujours pas signé de prolongation à Anderlecht et sera en fin de contrat au terme de la saison. Un club turc pourrait en profiter avec, à la clé, une offre généreuse.

Quel avenir pour Yari Verschaeren ? À l’inverse de Mario Stroeykens, le joueur de 24 ans n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire au terme de la saison à Anderlecht. Le club bruxellois avait promis, a minima, de lancer des négociations, mais celles-ci ne se sont pas encore concrétisées.

Une situation peu idéale pour le milieu de terrain, qui pourrait donc quitter le Lotto Park au terme de la saison sans indemnité de transfert. Un club turc pourrait en profiter pour passer prochainement à l’action.

Trabzonspor relance la course pour Yari Verschaeren

Déjà mentionné parmi les prétendants en janvier 2025 et l’été dernier, Trabzonspor serait toujours intéressé par les services de Yari Verschaeren, selon les informations du quotidien turc Fotomac.

"Chapeau à lui, car beaucoup de joueurs auraient accepté cette offre. Il aurait pu améliorer considérablement ses finances en allant à Trabzonspor, mais il ne l’a pas fait", avait déclaré Besnik Hasi à l’époque.

Cela pourrait donc être le cas dès le mois de janvier. Trabzonspor souhaiterait retenter sa chance avec "une offre généreuse" sur le plan salarial pour Verschaeren, Diable Rouge à sept reprises entre 2019 et 2022.