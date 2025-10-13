"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

La Belgique se déplace à Cardiff pour un match crucial face au pays de Galles. Les choix offensifs de Rudi Garcia seront au centre de toutes les attentions.

Le temps n’est plus aux calculs pour la Belgique. À Cardiff, les Diables Rouges doivent frapper fort pour rester dans la course à la première place du groupe. Passer par les barrages serait très mal vu par les supporters.

Contre la Macédoine du Nord, beaucoup ont critiqué le choix de Rudi Garcia d’aligner Leandro Trossard en faux numéro 9, avant de faire entrer Loïs Openda, une nouvelle fois en difficulté. Michy Batshuayi est resté sur le banc tout le match.

Pas Openda contre le pays de Galles

Pour Philippe Albert, ancien Diable Rouge et aujourd’hui consultant à la RTBF, les choses sont claires. "C’est un match ultra important. Il ne restera que deux matches ensuite et je nous vois mal perdre des points contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein. Il va falloir débuter cette rencontre à Cardiff de la meilleure des façons. On risque de voir un match fermé. Ce sera plus ouvert que vendredi car le pays de Galles évoluera à domicile."

L’ancien défenseur analyse le style de jeu gallois. "Je vois mal le sélectionneur Craig Bellamy demander à ses joueurs de jouer un pressing très haut dès la première seconde et se faire prendre en transition avec des éléments comme Hans Vanaken, Kevin De Bruyne ou Jérémy Doku. Je ne pense pas qu’ils vont nous laisser de l’espace. J’ai confiance, d’autant que selon les dires de Rudi Garcia, on va jouer avec un vrai 9."





Albert espère voir un autre nom sur la feuille de match. "C’est l’art de brouiller les cartes car considère-t-il Charles De Ketelaere comme un vrai 9 ? Des 9, il en a deux sur le banc : Openda et Batshuayi. Pour moi, Charles De Ketelaere est un numéro 9, il a toutes les qualités nécessaires. J’espère qu’il va débuter", a-t-il confié sur la RTBF.