"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Belgique se déplace à Cardiff pour un match crucial face au pays de Galles. Les choix offensifs de Rudi Garcia seront au centre de toutes les attentions.

Le temps n’est plus aux calculs pour la Belgique. À Cardiff, les Diables Rouges doivent frapper fort pour rester dans la course à la première place du groupe. Passer par les barrages serait très mal vu par les supporters.

Contre la Macédoine du Nord, beaucoup ont critiqué le choix de Rudi Garcia d’aligner Leandro Trossard en faux numéro 9, avant de faire entrer Loïs Openda, une nouvelle fois en difficulté. Michy Batshuayi est resté sur le banc tout le match.

Pas Openda contre le pays de Galles

Pour Philippe Albert, ancien Diable Rouge et aujourd’hui consultant à la RTBF, les choses sont claires. "C’est un match ultra important. Il ne restera que deux matches ensuite et je nous vois mal perdre des points contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein. Il va falloir débuter cette rencontre à Cardiff de la meilleure des façons. On risque de voir un match fermé. Ce sera plus ouvert que vendredi car le pays de Galles évoluera à domicile."

L’ancien défenseur analyse le style de jeu gallois. "Je vois mal le sélectionneur Craig Bellamy demander à ses joueurs de jouer un pressing très haut dès la première seconde et se faire prendre en transition avec des éléments comme Hans Vanaken, Kevin De Bruyne ou Jérémy Doku. Je ne pense pas qu’ils vont nous laisser de l’espace. J’ai confiance, d’autant que selon les dires de Rudi Garcia, on va jouer avec un vrai 9."

Albert espère voir un autre nom sur la feuille de match. "C’est l’art de brouiller les cartes car considère-t-il Charles De Ketelaere comme un vrai 9 ? Des 9, il en a deux sur le banc : Openda et Batshuayi. Pour moi, Charles De Ketelaere est un numéro 9, il a toutes les qualités nécessaires. J’espère qu’il va débuter", a-t-il confié sur la RTBF.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Pays de Galles
Philippe Albert
Charles De Ketelaere

Plus de news

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté Live

LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté

11:30
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37
L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

06:40
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

10:00
"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles Interview

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine Interview

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

20:20
2
"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables Interview

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

19:40
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

23:00
Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

Radja Nainggolan donne son avis sur les Diables Rouges : une bonne équipe ?

19:00
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

08:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

07:00
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

07:00
De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

06:20
Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

15:00
1
Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

22:30
Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

13:30
Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

Un ancien Diable Rouge met en garde avant le déplacement au pays de Galles

13:04
Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

21:20
Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

22:00
OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

21:40
Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

21:00
4
OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

20:40
"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

20:00
"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

"Ils reviennent en sélection pour ça ?" : un ancien coach de Pro League interpelle Rudi Garcia

14:00
Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

Pourquoi ne pas avoir fait monter Batshuayi contre la Macédoine du Nord ? Rudi Garcia s'est exprimé

12/10
3
"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

19:21
"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

"Ils sont disponibles" : qui pour succéder à Sebastien Pocognoli à l'Union ?

18:30
Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

18:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Allemagne Allemagne
Islande Islande 20:45 France France
Suède Suède 20:45 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 20:45 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 20:45 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 20:45 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 20:45 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved