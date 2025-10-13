Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Photo: © photonews

Les Diables seront sous pression ce soir à Cardiff. Le Pays de Galles peut compter sur une certaine richesse dans le secteur offensif.

Brennan Johnson (acheté 55 millions par Tottenham il y a deux ans), Harry Wilson (26 buts et 38 assists depuis son départ définitif de Liverpool en 2021), Kieffer Moore (135 buts en carrière) : Craig Bellamy a quelques certitudes dans son secteur offensif. Mais derrière ces attaquants aux chiffres ostentatoires, il y a un petit blondinet que les Diables pourraient bien devoir surveiller comme le lait sur le feu. David Brooks a débuté les deux derniers matchs de la sélection galloise. Ce n'est que la deuxième fois depuis 2018 que ça lui arrive. Et c'est déjà une grande victoire.

Il y a sept ans, quand Brooks se révélait aux yeux de la Premier League, il était appelé à devenir la véritable plaque tournante de la sélection galloise. Il faut dire que ses débuts dans le championnat anglais sont remarqués : débarqué de Sheffield United pour plus de 11 millions, il se met directement au diapason. Placé au coeur du jeu par Eddie Howe, il se démarque par une intelligence de jeu assez hors du commun.

Le natif de Warrington n'a pas souvent besoin de dribbler ou d'accélérer pour faire la différence. Lorsqu'il se démarque entre les lignes, Brooks sait déjà quel espace il va exploiter. Il devient immédiatement le maître à jouer de l'équipe, délivrant notamment sa carte de visite lors d'une victoire 4-0 contre le Chelsea de Maurizio Sarri, où il marque un but et délivre un assist.

Celui qui a été formé pendant dix ans à Manchester City conclut ainsi sa première saison chez les Cherries avec 7 buts et 5 assists en 30 matchs. Cela lui vaut d'être nominé pour le PFA Young Player of the Year award aux côtés de jeunes talents comme Raheem Sterling, Bernardo Silva ou Marcus Rashford. Ce n'est qu'après l'avoir laissé s'illustrer que l'infortune vient s'en mêler.

Lors de sa deuxième saison en Premier League, une blessure à la cheville l'éloigne des terrains du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de mars. À son retour, l'équipe est déjà pratiquement reléguée en Championship. Et ce n'est qu'un moindre mal. Après une saison à 5 buts et 7 assists dans l'antichambre du football anglais, le voilà à nouveau arrêté dans son élan, de manière plus brutale encore.

En octobre 2021, on lui diagnostique un lymphome hodgkinien de stade deux. Cette forme de cancer lui est découverte lors d'un examen que le staff médical gallois le pousse à faire. L'encadrement de la sélection s'inquiétait de le voir décliner après chaque entraînement. "Je rentrais chez moi et je m'endormais d'un coup pendant des heures. Puis, je me réveillais, je mangeais un peu, et j'étais à nouveau crevé. J'essayais juste de tenir le coup et de surmonter cette épreuve, sans savoir que quelque chose n'allait pas", se souvient-il pour The Times.

David Brooks revient de loin

Le diagnostic est évidemment un choc pour tout le monde. Brooks passe par des mois de chimiothérapie. En mai 2022, tous ses efforts sont récompensés : le cancer est désormais derrière lui. Près d'un an plus tard, il rejoue même avec Bournemouth. Même s'il lui est logiquement impossible d'enchaîner comme avant la maladie, il s'agit bien de la plus grande victoire de sa carrière.

La saison passée, le joueur a encore souvent dû se contenter de montées au jeu en Premier League. Ces dernières semaines sont encourageantes : désormais âgé de 28 ans, David Brooks a commencé six des sept matchs de Premier League, recevant même dernièrement le brassard de capitaine. La sélection est également une belle occasion pour lui de reprendre du poil de la bête. Craig Bellamy lui doit ainsi une belle chandelle avec cette égalisation aussi tardive que précieuse en Macédoine du Nord au mois de mars.

Même s'il est susceptible de faire partie des changements apportés par Bellamy suite à la défaite 3-0 contre l'Angleterre, Brooks pourrait donner du fil à retordre aux Diables Rouges en cas d'apparition ce soir. 

Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

