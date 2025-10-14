Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

La Challenger Pro League reprend ce vendredi avec un choc : le Beerschot accueille d'emblée le leader toujours invaincu, le SK Beveren. Un véritable défi attend Genki Haraguchi et ses coéquipiers.

Le SK Beveren espère décrocher vendredi prochain une dixième victoire consécutive en championnat. Pour cela, il faudra s’imposer sur le terrain du Beerschot, actuel troisième du classement. Et les Anversois sont eux aussi dans une très bonne dynamique ces dernières semaines.

L’équipe de Mo Messoudi reste sur cinq succès d’affilée en championnat et s’est également imposée en Coupe sur la pelouse de Virton. Lors de ses six derniers matchs, le Beerschot n’a encaissé qu’un seul but — lors d’une victoire 4-1 face aux Francs Borains.

Il faut toutefois reconnaître que le calendrier du Beerschot n’a pas été particulièrement relevé jusqu’ici : les cinq victoires mentionnées ont toutes été obtenues contre des équipes classées entre la dixième et la quatorzième place.

Des semaines cruciales pour le Beerschot

Les prochaines semaines s’annoncent donc plus compliquées. Le milieu de terrain japonais Genki Haraguchi, véritable moteur silencieux de l’entrejeu, en est bien conscient : "Nous entrons dans des semaines importantes", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Les quatre prochains matchs de championnat opposeront successivement le Beerschot à Beveren (1er), Lommel (4e), Courtrai (2e) et le RWDM Brussels, entraîné par l’ancien du Beerschot Frédéric Frans. D’ici un mois, on saura si le Beerschot peut réellement lutter jusqu’au bout pour les premières places.