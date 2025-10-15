Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Victor Barbera, ancien joueur de Bruges, est soudain mis en avant à Barcelone. À 21 ans, il profite de la blessure de Robert Lewandowski.

L’entraîneur Hansi Flick doit composer sans Robert Lewandowski, blessé, et fait appel aux jeunes de l’équipe B du FC Barcelone pour renforcer son attaque. Victor Barbera avait rejoint le club à l’été 2024, après avoir marqué six buts en 19 matchs avec le Club NXT.

Avec la réserve du club, il impressionne : cinq buts et une passe décisive en six rencontres. Sa précision devant le but lui a valu le surnom de "Barberowski".

Le jeune attaquant correspond parfaitement au style de jeu de Flick, basé sur un pressing intense et un football offensif. Son énergie et son sens du collectif font de lui une solution naturelle pour combler les absences.

Victor Barbera, la surprise venue de Bruges ?

Barbera suit la tradition des jeunes talents de La Masia, souvent révélés au bon moment. Il pourrait faire ses débuts en équipe première contre le Gérone d'Axel Witsel, aux côtés de Ferran Torres et Marcus Rashford.

Hansi Flick avait montré au Bayern Munich qu’il faisait confiance aux jeunes, même dans les grands matchs.