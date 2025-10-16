La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

Les U20 marocains sont pour l'instant irrésistibles au Championnat du Monde espoirs, qui a débuté fin septembre au Chili. L'équipe s'est qualifiée pour la finale, battant la France aux tirs au but.

Le rêve est désormais à portée de main pour les U20 marocains. Les jeunes Lions de l'Atlas avaient battu les États-Unis 3-1 en quart de finale de la Coupe du Monde, les voici tombeurs de la France.

Ali Maamar, l'arrière droit d'Anderlecht, était suspendu pour cette demi-finale de choc. Anas Tajaouart (RSCA Futures) est quant à lui resté sur le banc. Yassine Khalifi était par contre titulaire au milieu de terrain. Le Carolo a disputé les 120 minutes face aux Bleuets : après le score de 1-1 au terme des prolongations, il a fallu aller aux tirs au but. C'est là que le Maroc a pu exulter.

La jeunesse marocaine a encore de beaux jours devant elle

La finale se jouera le 19 octobre contre l'Argentine. Mohamed Ouahbi était déjà un coach fier avant les demi-finales. L'ancien formateur d'Anderlecht n'est donc pas loin de toucher le Graal, et il compte plus que jamais sur ses deux jeunes Mauves.

"Ali Maamar réalise un tournoi exceptionnel. Il me prouve encore que sa plus grande force est sa capacité de récupération, même lorsqu'il est mis en difficulté par un adversaire. Il a des capacités pulmonaires incroyables. Il possède les meilleures données physiques de l'équipe", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.





Anas Tajaouart est quant à lui capitaine des RSCA Futures et est considéré comme un grand talent à Neerpede. "Il nous a aidés à conserver notre avance contre l'Espagne et le Brésil précédemment. Il n'a pas ménagé ses efforts. Je pense que ce sera également bénéfique pour son développement".