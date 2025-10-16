Netflix, Amazon et Apple aussi sur le coup : DAZN pourrait frapper un énorme coup dans le monde du football

À partir de la saison 2027-2028, l'UEFA introduira des modifications importantes dans la répartition des droits de diffusion pour la Ligue des Champions. Des acteurs majeurs du streaming comme DAZN et Netflix sont activement sollicités, avec pour objectif de lever au moins 5 milliards de revenus.

D'après les informations rapportées par The Times, Netflix envisage de faire une offre d'au moins 5 milliards d'euros pour une partie des droits de diffusion. La plateforme souhaiterait diffuser un match par jour de jeu dans le monde entier.

DAZN, déjà actif sur plusieurs marchés européens, est également mentionné comme partenaire potentiel. L'UEFA souhaite, à travers un nouveau modèle de vente, ne plus répartir les droits par pays mais les proposer sous forme de packs internationaux.

L'un des modèles proposés est le 'global first pick', permettant à une seule partie de choisir un match par jour de jeu pour le diffuser exclusivement dans le monde entier. Cela signifie que des chaînes nationales comme VTM, Telenet, RTL et Proximus pourraient perdre leur position, notamment si elles n'ont pas accès à des packs complets.

L'UEFA veut rentrer dans une nouvelle ère

Les droits de diffusion actuels en Belgique restent sous la responsabilité des opérateurs existants jusqu'en 2027. Après cela, le paysage sera redessiné, avec un accent sur la distribution internationale et le streaming digital.

Pour les fans belges de football sans abonnement aux services de streaming internationaux, cela serait une bien mauvaise nouvelle. Ceux qui n'ont pas accès à DAZN ou Netflix risquent de ne plus pouvoir suivre les matchs cruciaux via les canaux traditionnels. Le passage aux plateformes internationales pourrait également avoir des répercussions sur la visibilité des clubs belges en Europe.

Les entreprises de télécommunications en Belgique auront du mal à rivaliser avec la puissance financière des acteurs mondiaux. Amazon et Apple sont également mentionnés comme parties intéressées, ce qui augmente encore la pression sur les fournisseurs locaux.

L'UEFA confirme que le nouveau modèle vise à maximiser les revenus et la couverture mondiale. Les négociations pour la période de concession après 2027 sont en cours, avec pour objectif de réaliser un montant record de 5 milliards d'euros.