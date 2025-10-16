Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Louvain est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à David Hubert. Un nom filtre avec une certaine insistance.

Le jeu des chaises musicales made in Pro League est ainsi fait : un entraîneur s'en va que déjà les rumeurs vont bon train pour identifier son successeur. Charleroi aurait ainsi pu être concerné par le départ de Sébastien Pocognoli de l'Union vers Monaco, mais c'est finalement Louvain qui doit se chercher un nouveau coach.

Ce weekend, contre le Club de Bruges, c'est Hans Somers qui assurera l'intérim. Le directeur de l'académie avait déjà fait de même la saison dernière, pour donner un peu de temps à sa direction. Mais le temps est malgré tout compté.

Timmy Simons appelé à la barre ?

Hier, les noms de Timmy Simons et Hernan Losada ont été évoqués, mais nous n'en étions qu'au stade de la simple rumeur. La piste Simons prend un peu plus d'ampleur aujourd'hui.

Het Nieuwsblad confirme ainsi qu'OHL a étudié son profil et le trouve très intéressant. Le gros avantage de Timmy Simons est de bien connaître le football belge, par son passé de joueur mais aussi ses passages à Dender (qu'il a mené à la D1A) et à Westerlo comme entraîneur principal.

Au Kuipje aussi, l'ancien Diable Rouge avait fait du bon boulot, l'équipe se montrant toujours aussi offensive. Mais les tensions avec la direction avaient précipité la fin de la collaboration. Aujourd'hui, Simons est régulièrement amené à voyager à l'étranger avec son agence immobilière, mais il reste ouvert à l'idée de retourner sur un banc de touche.