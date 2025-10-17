Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni a quitté Anderlecht cet été pour rejoindre le Stade de Reims. Le milieu de terrain aurait également pu rester en Belgique, plusieurs clubs, dont Charleroi, ayant manifesté de l'intérêt. Toutefois, cette option ne l'a pas convaincu.

Théo Leoni a quitté Anderlecht cet été. Arrivé dans l’académie des Mauves en 2011, il avait ensuite percé en équipe première. Finalement, il était temps de tourner la page, alors que son contrat expirait le 30 juin 2026.

Il a choisi de rejoindre le Stade de Reims, mais aurait aussi pu opter pour une nouvelle aventure en Belgique. "Oui, Charleroi était aussi une piste, mais cela n’est jamais vraiment devenu concret. Le problème en Belgique, c’est peut-être que la période des transferts se termine plus tard que dans les autres championnats européens", explique Leoni dans un entretien accordé à DAZN.

"En Belgique, elle dure jusqu’au 6 ou 7 septembre. Peut-être que Charleroi a attendu la fin du mercato pour agir ? Il y a eu des contacts, mais sans suite concrète. D’autres options belges se sont présentées par la suite", ajoute-t-il.

Théo Leoni ne voulait pas jouer pour un autre club belge qu'Anderlecht

Cependant, sa décision était déjà prise. "Comme je l’ai déjà dit et je le répète : je ne voulais pas quitter Anderlecht pour jouer dans un autre club belge après tout ce que j’ai vécu ici. Je ne me voyais pas porter d’autres couleurs en Belgique. C’était soit Anderlecht, soit partir à l'étranger", confie-t-il.

Son expérience en France est jusque-là satisfaisante. "Quand Reims s’est intéressé à moi, ça tombait parfaitement. C’est proche de chez moi, de mes parents, à seulement une heure et demie de route. C’est un club ambitieux, avec des infrastructures magnifiques, un stade et un terrain de qualité."

"Ils m’ont expliqué leur style de jeu, et les Belges présents ici en ont parlé aussi. Tant de choses me correspondent ici, c’est vraiment un cadre idéal. Je suis très heureux de ce choix", a-t-il conclu. La Sampdoria, dont le directeur sportif n'est autre que Jesper Fredberg, avait aussi mentionné un intérêt.