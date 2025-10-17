Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Théo Leoni a quitté Anderlecht cet été pour rejoindre le Stade de Reims. Le milieu de terrain aurait également pu rester en Belgique, plusieurs clubs, dont Charleroi, ayant manifesté de l'intérêt. Toutefois, cette option ne l'a pas convaincu.

Théo Leoni a quitté Anderlecht cet été. Arrivé dans l’académie des Mauves en 2011, il avait ensuite percé en équipe première. Finalement, il était temps de tourner la page, alors que son contrat expirait le 30 juin 2026.

Il a choisi de rejoindre le Stade de Reims, mais aurait aussi pu opter pour une nouvelle aventure en Belgique. "Oui, Charleroi était aussi une piste, mais cela n’est jamais vraiment devenu concret. Le problème en Belgique, c’est peut-être que la période des transferts se termine plus tard que dans les autres championnats européens", explique Leoni dans un entretien accordé à DAZN.

"En Belgique, elle dure jusqu’au 6 ou 7 septembre. Peut-être que Charleroi a attendu la fin du mercato pour agir ? Il y a eu des contacts, mais sans suite concrète. D’autres options belges se sont présentées par la suite", ajoute-t-il.

Théo Leoni ne voulait pas jouer pour un autre club belge qu'Anderlecht

Cependant, sa décision était déjà prise. "Comme je l’ai déjà dit et je le répète : je ne voulais pas quitter Anderlecht pour jouer dans un autre club belge après tout ce que j’ai vécu ici. Je ne me voyais pas porter d’autres couleurs en Belgique. C’était soit Anderlecht, soit partir à l'étranger", confie-t-il.

Son expérience en France est jusque-là satisfaisante. "Quand Reims s’est intéressé à moi, ça tombait parfaitement. C’est proche de chez moi, de mes parents, à seulement une heure et demie de route. C’est un club ambitieux, avec des infrastructures magnifiques, un stade et un terrain de qualité."

"Ils m’ont expliqué leur style de jeu, et les Belges présents ici en ont parlé aussi. Tant de choses me correspondent ici, c’est vraiment un cadre idéal. Je suis très heureux de ce choix", a-t-il conclu. La Sampdoria, dont le directeur sportif n'est autre que Jesper Fredberg, avait aussi mentionné un intérêt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Reims
Theo Leoni

Plus de news

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
1
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00
Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

Véritable casse-tête pour Vincent Kompany avant le match au sommet de la Bundesliga

13:30
Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

Jelle Van Damme a dissuadé un Diablotin de partir à l'étranger cet été : "Son avis compte beaucoup"

12:40
Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

Le footgate encore dans toutes les têtes : "Ce Japonais d'1 mètre 22 qui marque tous les buts de la tête..."

12:20
Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

Il n'y a pas que Poco et Mirallas : Monaco a aussi chipé l'arme secrète de l'Union depuis 5 ans

11:30
1
Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

12:00
2
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30
Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

Israël plutôt que Genk, Malines ou la Ligue 1 ? Les dessous de l'un des départs les plus surprenants de l'été

11:00
Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

Les procureurs de Manhattan ne font pas de cadeau : la descente aux enfers de 777 Partners continue

10:30
1
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

08:30
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

22:30
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

23:00
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

22:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

16/10
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved