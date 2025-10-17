Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"

Un ancien du Standard ouvre la porte à un retour : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable"
Eliaquim Mangala est sans club depuis cet été. Le Français s'entretient physiquement et pense toujours au Standard.

Lorsqu'il a été transféré à Manchester City pour 45 millions d'euros en août 2014, Eliaquim Mangala est un temps devenu le défenseur central le plus cher de l'histoire. Mais l'arrivée de Pep Guardiola ne lui a pas été bénéfique : pas dans les petits papiers du Catalan, Mangala a été contraint d'aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Cela a débouché sur des prêts à Valence et Everton, jusqu'à une lente redescente dans l'oubli. Entre deux périodes sans club, ce sont tour à tour Saint-Etienne et l'Estoril Praia qui l'ont relancé. Mais depuis cet été et la fin de son aventure au Portugal, il n'a toujours pas retrouvé chaussure  à son pied.

"C’est évidemment une déception, car quand on est compétiteur, c’est difficile de se retrouver sans club. J’ai envie de renouer avec l’atmosphère d’un vestiaire, de lutter pour un objectif. C’est ça qui m’anime toujours. Je garde la bonne mentalité et demeure prêt à saisir une chance si on me l’offre", explique-t-il à SudInfo.

Encore du football à offrir

Pour cela, il s'entretient : "Je voyage entre Dubaï et le Portugal en gardant cet objectif clair de retrouver un club rapidement. Mes journées sont structurées : je m’entraîne chaque matin pour renforcer ma condition physique. Je reste disponible à tout moment, d’autant plus que le mercato d’hiver approche. Je me sens encore capable de jouer au moins deux saisons au plus haut niveau".

Se relancer au Standard, où il a évolué de 2007 à 2011 et débuté sa carrière ? Il ne dirait pas non : "Si c'est réalisable, ce serait un projet formidable. Ce pourrait être une belle histoire, terminer ma carrière là où je l'ai commencée. Mais je n'ai pas toutes les cartes en main. Ce qui est sûr, c'est que ce serait un magnifique chapitre à écrire. Peut-être pourrais-je contacter la direction un jour". L'appel est en tout cas passé.

