🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

Auteur d'un superbe but en retourné acrobatique, le milieu de terrain belge a regretté la défaite des siens mais a tout de même salué l'effort collectif de son équipe face au Barça.

Axel Witsel a été auteur d'un superbe but sur une reprise acrobatique face à Barcelone hier (voir le but ICI). Le Belge a exprimé à la fois sa fierté et sa frustration après la partie. Son but, peut-être à classer parmi les plus beaux de sa carrière, avait égalisé et redonné espoir à son équipe qui s'est finalement inclinée 2-1.

"Nous repartons déçus. Nous avons fait un excellent match, mais face au Barça, il faut tuer le match quand l'occasion se présente, et nous avons eu de nombreuses occasions de prendre l'avantage", a reconnu l'international dans les colonnes du Mundo Deportivo.

L'ancien joueur du Standard a souligné la capacité de son équipe à rivaliser et à mettre en difficulté le Barça pendant une grande partie du match : "Encaisser un but comme celui-là est très dur mentalement, mais nous devons nous accrocher à cette première mi-temps. Nous avons su résister à la pression du Barça et nous avons réussi à les dépasser, donc je retiens le travail spectaculaire de toute l'équipe", a estimé le milieu de terrain.

Sérénité et leadership d'Axel Witsel

Le footballeur a également évoqué son but acrobatique : "Je n'ai pas encore revu le but, mais j'en ai déjà marqué d'autres comme celui-ci au cours de ma carrière. C'est tout de même dommage, car nous avons quand même laissé filer le point", a regretté Witsel, qui a de nouveau été un pilier tant dans la récupération que dans la relance.





Mundo Deportivo évoque enfin que le Belge incarne, avec d'autres vétérans du vestiaire, la sérénité et le leadership que le coach cherche à transmettre au reste du groupe afin de consolider une réaction, qui permettrait au club de sortir de la zone rouge après un début de saison mouvementé.