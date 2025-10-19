Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Ismaël Baouf, ancien pilier des RSCA Futures, s'impose comme l'une des révélations du Mondial U20 avec le Maroc.

Le défenseur de 19 ans brille pendant la Coupe du monde au Chili et prouve qu’Anderlecht n’aurait pas dû le laisser partir. Ismael Baouf a joué 49 matchs en Challenger Pro League, a été solide et était devenu un leader dans la défense des Futures.

Pas de prolongation de contrat à Anderlecht

Anderlecht a décidé de ne pas prolonger son contrat l’été dernier, un choix qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Après son départ, Baouf a rejoint le SC Cambuur, aux Pays-Bas. Après cinq matchs, il est devenu un titulaire indispensable.

"C’est un défenseur moderne, à la fois agressif et élégant balle au pied", a déclaré le directeur sportif Lars Lambregts. Cambuur occupe la deuxième place de la Keuken Kampioen Divisie.

Le meilleur joueur du tournoi ?

C'est sur la scène internationale que le jeune défenseur belgo-marocain attire les regards. Avec les U20 du Maroc, il est devenu un patron en défense. "C'est tout simplement le meilleur joueur de l'équipe, peut-être même du tournoi", a affirmé l'ancien international Lahcen Abrami. "Il a tout : la puissance, la vision du jeu, une excellente tête et une grande sérénité balle au pied."

Des clubs d’Espagne, d’Angleterre et d’Eredivisie le suivent de très près. Le Maroc affronte l'Argentine en finale le 20 octobre. Pendant ce temps, à Anderlecht, certains doivent se mordre les doigts. Le club a laissé partir gratuitement un défenseur formé chez lui.