Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Le leader surprenant au classement des buteurs après onze journées se nomme Jeppe Erenbjerg et il a encore planté un doublé le week-end dernier.

Chaque saison apporte son lot d'attentes et de surprises, pour ce qui est du champion bien sûr, mais également des places européennes, du meilleur buteur et des révélations. Une chose est certaine, il est impossible de prédire quoi que ce soit pour le moment en JPL.

Qu'avaient en commun Raul Florucz, Kevin Rodriguez, Promise David (Union SG), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Zakaria El Ouahdi (Genk), Steve Ngoura (Cercle Brugge), Lion Lauberbach (KV Mechelen) et Thorgan Hazard (Anderlecht) ? 

Après neuf journées, ils étaient tous en tête du classement des buteurs avec quatre buts. Ainsi, nous avons décidé d'organiser un sondage afin de savoir qui nos lecteurs voyaient terminer meilleur buteur de JPL à ce stade de la saison.

Sondage aussi indécis que le classement des buteurs 

Les résultats étaient en réalité assez surprenants. Treseldi a obtenu 16% des voix, devant Erenbjerg, Ngoura et Vermant qui n'avait pourtant qu'un seul but à son actif à ce moment-là.

Peut-être plus surprenant encore : 36% des votants avaient un autre nom en tête, une majorité claire. Dans les réactions, Ferri a été cité, bien qu'il y ait peut-être eu d'autres noms possibles.

Mais depuis, c'est Erenbjerg qui a sorti son épingle du jeu et s'est hissé à six réalisations, Lauberbach et Florucz en sont à cinq unités chacun dans le classement des buteurs, tandis que Ferri et Gandelman sont à quatre unités, rejoignant ainsi le peloton.

