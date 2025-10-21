L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

Depuis plusieurs semaines, Nicky Hayen doit composer avec quelques blessures dans son effectif. Simon Mignolet, Raphael Onyedika et Ludovit Reis sont absents pour le déplacement au Bayern Munich, mais ils restent les seules indisponibilités à signaler.

Après sa courte victoire sur la pelouse de Louvain, le Club de Bruges s'envole vers Munich ce mardi afin de disputer, demain, son troisième match de phase de ligue de C1 sur la pelouse du Bayern Munich.

Avec onze victoires en autant de rencontres officielles depuis le début de la saison, les Bavarois sont en pleine bourre, et Vincent Kompany vient justement de voir son contrat prolongé jusqu'en 2029.

Trois joueurs toujours absents, pas de nouvelles blessures

C'est un ogre qui se dresse sur la route des Blauw & Zwart, qui auront bien besoin de toutes leurs ressources pour, déjà, survivre, puis ensuite essayer d'accrocher un résultat inespéré en Bavière. Cependant, Nicky Hayen est toujours privé de trois joueurs importants.

Simon Mignolet est évidemment toujours absent, au même titre que Raphael Onyedika et Ludovit Reis. Ce sont, heureusement, les seules mauvaises nouvelles du noyau. Joël Ordonez et Roméo Vermant, sur le banc ce week-end, sont bien disponibles.





La clé, comme depuis plusieurs semaines, sera donc de trouver comment remplacer au mieux le médian nigérian, qui revêt souvent son plus beau costume lors des matchs de Ligue des Champions. Le rôle devrait revenir à Cisse Sandra.