Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Surprise cette semaine : Nathan De Cat figure finalement dans la sélection des jeunes Diables Rouges pour la Coupe du monde U17 au Qatar. Pourtant, Anderlecht avait déclaré plus tôt dans la semaine qu'il ne serait pas libéré. La situation semble manifestement plus compliquée qu'il n'y paraît.

Ces dernières semaines, de nombreuses discussions ont eu lieu entre Anderlecht et l’Union belge. Mais les Mauves sont restés fermes sur leur position : ils ne veulent pas le laisser partir. En dernier recours, un compromis a été proposé à la fédération : il pourrait rejoindre le Qatar pendant la trêve internationale pour y disputer deux matchs.

Un scénario que le club bruxellois ne voit pas non plus d’un bon œil, mais contre lequel il ne peut rien faire. En effet, durant la trêve internationale, les clubs sont obligés de libérer leurs joueurs, même pour les sélections de jeunes.

Besnik Hasi reste très prudent sur le cas De Cat

Le mécontentement d’Anderlecht s’est reflété dans les propos de Besnik Hasi, qui a renvoyé les journalistes vers le club. "Le club a pris position, et pour le reste, il faut leur poser la question", a déclaré l’entraîneur, qui ne souhaite pas non plus le voir partir.

"Non, évidemment pas. J’aimerais l’avoir disponible pour chaque match. Tu as vu ses deux dernières prestations ? C’était top. Il doit se concentrer et profiter de son football. Le reste, c’est du blabla… Et tu ne me feras rien dire de plus à ce sujet. C’est déjà assez compliqué comme ça", a-t-il conclu avec un sourire.





Nathan De Cat lui-même aura aussi son mot à dire concernant une éventuelle convocation pendant la trêve. A-t-il vraiment envie de passer dix jours au Qatar avant de revenir directement rejouer avec Anderlecht ? Le dilemme est réel : s’il refuse, il pourrait bien compromettre ses futures sélections en équipes de jeunes.