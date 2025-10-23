Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

Ivan Leko a explosé à l'issue de la défaite de La Gantoise à Zulte Waregem. Un coup de gueule calculé ? C'est ce que pensent plusieurs analystes au nord du pays.

La Pro League a beau être habituée aux gueulantes d'Ivan Leko depuis plusieurs années, celle de ce weekend était particulièrement mémorable. Le Croate est entré dans une colère noire après la défaite 4-1 à Zulte Waregem. Même si son équipe était privée de cadres comme Michal Skoras, Wilfried Kanga ou Matisse Samoise, son interview d'après-match a été plutôt salée.

Avec un match à domicile contre le Standard à venir dans deux jours, Leko a fait couler beaucoup d'encre dans les quotidiens néerlandophones. Pourquoi a-t-il fait cela ? Les analystes ont leur avis sur la question.

Un sacré coup de bâton

L'émission 90 minutes s'est penchée sur le sujet. "Il a vraiment traîné tout le monde dans la boue. C'était vraiment extrême", a souligné l'analyste Joris Brys.

Wesley Sonck a surenchéri : "Pour moi, c'est délibéré de la part d'Ivan Leko. C'est en fonction du prochain match. Contre qui jouent-ils ? À domicile contre le Standard ? C'est délibéré". Un discours calculé pour remettre tout le monde dans le coup pour défier les Rouches, un match qui lui tient particulièrement à coeur ?





Denis Odoi s'interroge toutefois : "D'accord, il l'a fait délibérément. Mais bon, quel est le résultat ? Parfois, on peut être honnête devant la caméra, mais peut-être ne faut-il pas donner de noms ? Dans le vestiaire, on peut montrer du doigt. Mais il faut laver son linge sale en famille".