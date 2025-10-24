"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

L'Union Saint-Gilloise s'est encore lourdement inclinée contre l'Inter en milieu de semaine en Ligue des Champions. Une claque qu'ils devront rapidement digérer pour se reconcentrer sur le championnat.

Avec très peu de temps pour récupérer après le choc face à l'Inter Milan, les troupes de David Hubert vont devoir rapidement se remettre en mode championnat pour aborder la visite de Saint-Trond ce dimanche.

STVV voudra profiter de la fatigue, et d'un potentiel coup au moral subi suite à cette lourde défaite 0-4 des Saint-Gillois, afin de tenter de surprendre l'Union et prendre des points au Parc Duden.

Gérer l'enchainement des rencontres

En retrouvant le haut niveau, l'Union savait qu'il faudrait gérer l'enchainement des rencontres : "J'ai fait le choix de venir travailler à l'Union", a déclaré le nouvel entraîneur de l'Union à Het Belang van Limburg.

Et travailler avec des compétitions européennes n'est pas nouveau pour David Hubert : "Je suis arrivé ici dans une équipe où il n'est pas nécessaire de tout reconstruire. Je suis prêt à relever le défi de réaliser les bonnes analyses étape par étape, détail par détail. J'ai déjà connu ce rythme à Anderlecht, quand j'ai également rejoint le club en milieu de saison", poursuit-il.





"Pour moi aussi, c'est un exercice d'équilibriste. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Je suis arrivé dans un groupe soudé avec des gens chaleureux qui veulent aller de l'avant. Les matchs s'enchaînent en effet rapidement, donc nous devons nous préparer au mieux à chaque fois. C'est mon travail, et je le fais avec plaisir", ponctue le coach.