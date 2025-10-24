"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

Le Standard finalise l'arrivée d'un groupe d'investisseurs pour tourner la page 777 Partners. Le club aurait également pu basculer entre les mains d'un consortium russe au lieu de passer sous pavillon américain.

Avec des 'si', il est toujours facile de refaire le monde. Que l'on veuille mettre Paris ou Liège en bouteille, il ne suffit parfois que d'une question pour tout reconsidérer. Comment aurait évolué le Standard si Bruno Venanzi avait cédé le club à un autre groupe que 777 Partners ? L'ancien président des Rouches explique à Sacha Tavolieri dans l'émission En Off que la piste américaine n'était pas l'option privilégiée au départ.

"J'ai négocié avec trois groupes différents. Des Canadiens, des Américains et le groupe de Sergey Lomakin, d'origine russe. C'était peu avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. J'avais un accord avec Sergey Lomakin, Roman Dubov", explique-t-il d'emblée.

"C'était le plan le plus intéressant des trois, pour le club et pour moi. On avait estimé la recapitalisation nécessaire à 15 millions d'euros. Ils estimaient qu'avec l'ambition qui était la leur, il fallait remettre 30 millions d'euros. Ils avaient fait tout un plan. La première année, l'idée était de rester en première division. L'idée était de construire pour être dans le top 6, puis dans le top 4", poursuit Venanzi.

L'exemple de Pafos

Le modèle était étudié : "C'est finalement ce qu'ils ont fait à Pafos, qui était à l'époque en deuxième division chypriote et qui joue aujourd'hui la Ligue des Champions. Ils avaient déjà Pafos depuis six mois et voulaient racheter un club à fort héritage culturel, le Standard ou Saint-Etienne. On avait un accord, ils me demandaient de rester actionnaire".

C'était sans compter sur un léger changement de programme : "J'avais pris ma décision, on était en train de rédiger les contrats. Et puis, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. J'ai eu des discussions avec le monde politique pour savoir si c'étaient des oligarques. Ce n'était pas le cas. Mais la perception allait être très mauvaise. Après pas mal de discussions, j'ai fait le choix de ne pas continuer".