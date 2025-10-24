Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

Le Belge pourrait être privé de terrain pour un moment, son club et les Diables Rouges lors des prochains matchs internationaux en feraient les frais.

Zeno Debast fête aujourd'hui son anniversaire : il a 22 ans. L'ancien joueur d'Anderlecht était encore sur le terrain il y a deux jours lors du match de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Le Sporting a conclu le match en l'emportant 2-1. Mais le Belge a dû quitter le terrain à dix minutes de la fin en raison d'une blessure.

En attendant le communiqué du club, on rapporte au Portugal que le verdict serait dur pour Debast. Le défenseur belge souffrirait d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. D'autres examens doivent encore être effectués, mais il serait de toute façon indisponible pendant plusieurs semaines. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur, le Sporting et pour la Belgique.

Les matchs internationaux semblent arriver trop tôt pour Debast

Avec Debast et Theate en défense centrale, les Diables semblaient avoir retrouvé un peu de stabilité, alors que notre défense était jusque là un peu notre talon d'Achille. Toutefois, des progrès notables ont été réalisés en termes de stabilité. Rudi Garcia devra donc trouver une alternative compatible à l'ancien joueur du Standard et d'Ostende si Debast venait à manquer le prochain rassemblement.

Les Diables Rouges joueront alors leurs deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Le 15 novembre, ils se rendent au Kazakhstan. Trois jours plus tard, la Belgique reçoit le Liechtenstein. La qualification pour la Coupe du Monde est presque assurée pour la Belgique, mais Debast est l'un des joueurs qui bénéficient de la pleine confiance de Garcia.





Au Sporting, on garde pour l'instant le silence sur cette blessure. Le club portugais n'a partagé qu'un message sur les réseaux sociaux pour souhaiter au Belge un joyeux anniversaire. Il faut donc s'armer de patience.