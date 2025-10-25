Interview "On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews

Vincent Euvrard a analysé avec lucidité la triste performance de ses joueurs à La Gantoise. L'entraîneur du Standard s'est également remis en question et reconnaît ne pas vraiment savoir ce qui a provoqué ce offday total.

"On a tout jeté." Le résumé de Vincent Euvrard après la débâcle du Standard à La Gantoise était lucide, et fidèle à celui de son capitaine, Marlon Fossey, quelques minutes avant lui. Le T1 des Rouches a livré son analyse de la rencontre au micro de DAZN, et il n’était évidemment pas satisfait de la prestation de son équipe.

"C’est une soirée à très rapidement oublier. On rentre plutôt bien dans le match pendant les cinq premières minutes, mais quand tu encaisses trop facilement un corner après huit minutes… C’est 2-0 après un quart d’heure, on n’a pas existé du tout en première mi-temps et on prend encore un troisième but avant le repos, ce qui termine déjà presque le match."

Vincent Euvrard constate les dégâts et se remet aussi en cause

En première période, Siebe Van der Heyden a d’abord été le plus prompt sur le troisième ballon dans le rectangle pour mettre les Gantois aux commandes, avant de remporter son duel aérien face à Josué Homawoo, Ibe Hautekiet, Rafiki Saïd et Thomas Henry (!) pour faire 3-0 juste avant le repos.

"Deux phases arrêtées, beaucoup trop faciles. On était trop faibles au ballon, pas bien dans la pression haute. Dans tous les sens, on n’a pas existé. On a essayé quelque chose en deuxième mi-temps, c’était meilleur. Mais là encore, on ne marque pas nos occasions pour revenir un peu dans le match. Et eux, avec l’une de leurs seules occasions de la deuxième période, ils font le 4-0. C’était beaucoup trop pauvre de notre côté."

"Si j’avais une explication, j’aurais adapté quelque chose avant le match. C’est juste le constat qu’on n’était pas prêt pour une grande soirée. C’est ma responsabilité de préparer l’équipe comme il le faut, et ce n’était pas du tout le cas."

Le Standard doit se relever avant deux autres matchs très importants

Le Standard a donc commencé son importante semaine de la pire des manières. Mardi, les Rouches se déplaceront chez le leader de la Challenger Pro League, le SK Beveren, en Coupe de Belgique, avant le choc wallon à Sclessin contre le Sporting Charleroi. Les joueurs de Vincent Euvrard avaient l’occasion de se mettre en confiance avec un premier 6/6 cette saison, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit.

"Il nous reste deux matchs cette semaine. Être sportif de haut niveau, c’est aussi rebondir après des déceptions et des mauvaises performances. C’est ce qu’on va faire : on a deux jours pour tourner le bouton et être prêts pour le match de Coupe, puis pour le choc wallon qui nous attend", a conclu le T1 des Rouches.

