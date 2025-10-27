Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Trêve internationale rime souvent avec changement d'entraîneur. En Jupiler Pro League, Stef Wils semble plus que jamais sur le point de quitter l'Antwerp.

On le sait : les trêves internationales sont souvent les moments choisis par les clubs pour opérer un changement d’entraîneur. Surtout lorsque l’on approche de la moitié du championnat et que les premières tendances se dessinent, mais restent rattrapables.

En Jupiler Pro League, un entraîneur est évidemment plus que jamais sur un siège éjectable : Stef Wils. Après la nouvelle défaite contre le Club de Bruges, l’entraîneur de l’Antwerp semble plus que jamais proche de la sortie au Bosuil.

Avec seulement onze points remportés en douze rencontres, le Great Old pointe à la 14e place du classement et demeure nettement le candidat aux Champions Play-Offs le plus décevant cette saison.

Qui pourrait remplacer Stef Wils à l'Antwerp ?

Après une série de sept matchs sans victoire, dont cinq défaites, la fin de l’aventure semble imminente et inéluctable pour Stef Wils. Reste bien sûr à voir qui pourrait le remplacer au sein du Matricule 1.

Forcément, le nom de Rik De Mil reviendra sur toutes les lèvres. L’actuel entraîneur de Charleroi, qui n’a pas pu négocier avec l’Union après le départ de Sébastien Pocognoli, avait été approché par les Anversois cet été.

Il y a moins de deux semaines, il déclarait encore "qu’il espérait pouvoir donner son avis la prochaine fois qu’une belle occasion se présenterait." Reste à voir s’il occupe toujours la même place dans le carnet d’adresses de Marc Overmars.