Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp
L'Antwerp n'a toujours pas réagi malgré les résultats très décevants enregistrés cette saison. L'entraîneur Stef Wils est toujours en place. Mais la patience du Great Old n'est évidemment pas infinie.

L’Antwerp occupe actuellement la 14e place avec à peine 11 points en 11 matchs. Soit 33,3 %, une note d’échec sévère. Pour un club qui aspire à faire partie du top, c’est évidemment bien trop peu. Mais la direction anversoise prend aussi en compte les circonstances.

Les chiffres du mercato étaient déjà un signe clair

L’effectif est loin de ce que le club souhaiterait réellement, mais la situation financière à Deurne-Noord ne permettait pas de gros investissements. Un club du haut de tableau ne peut pas se contenter d’un seul avant-centre de référence (et encore, Vincent Janssen n’en est plus vraiment un). L’attaquant néerlandais aurait clairement eu besoin d’un peu de relève.

La perte de qualité au sein du groupe du Great Old est en réalité énorme. Cela se reflète d’ailleurs dans les chiffres du mercato : plus de 42 millions d’euros de ventes pour seulement 3,45 millions d’euros de dépenses. Inutile d’en faire un dessin, le déséquilibre est flagrant.

Stef Wils a besoin d’un bon résultat contre le Club de Bruges

Pour n’importe quel entraîneur, ce serait une situation compliquée. Mais pour quelqu’un qui n’a pas encore fait ses preuves, le défi est encore plus grand. Pour un premier poste de T1 en D1A, on peut imaginer un contexte plus favorable. Le fait que Stef Wils ait obtenu cette fonction montre bien à quel point la situation financière a pesé sur les choix de la saison de l’Antwerp.

C’est d’ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles Stef Wils est encore en poste aujourd’hui : le club ne veut ou ne peut pas offrir un salaire de haut niveau à un entraîneur renommé. Mais qui pourraient-ils aller chercher pour faire mieux ? Un coach expérimenté, ça se paie.

Cela dit, la patience à l’Antwerp n’est pas infinie non plus. Personne ne veut se retrouver à végéter dans le bas du classement toute la saison. Et avec la nouvelle tribune, il ne faut pas non plus risquer de la laisser à moitié vide. Dimanche, l’Antwerp accueillera le Club de Bruges au Bosuil.

Mieux vaut donc que Stef Wils ait préparé un très bon plan, car une lourde défaite devant son public serait difficile à encaisser. Un bon résultat ou au moins une prestation convaincante pourrait lui offrir un peu de répit. Dans le cas contraire… eh bien, vous connaissez le monde du football.

