Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Photo: © photonews

Les RSCA Futures se sont inclinés ce week-end face à Lokeren sur le score de 1-2. Après la rencontre, l'entraîneur Jelle Coen n'a pas mâché ses mots. "Je suis déçu par le groupe", a-t-il déclaré, visiblement agacé par la prestation de ses joueurs.

Les adversaires n’ont même pas forcé, mais ont parfaitement profité des erreurs du club bruxellois. "Nous concédons ce but beaucoup trop facilement, mais nous avons aussi manqué de qualité pour réellement menacer", a déclaré Jelle Coen au Nieuwsblad.

L'entraîneur a précisé qu’il avait déjà effectué des changements à la mi-temps pour tenter de réveiller son attaque. "Nos attaquants étaient totalement absents aujourd’hui et le milieu de terrain s’est désuni comme du sable sec", a-t-il sévèrement commenté. Cedric Hatenboer a bien essayé d’apporter un peu d’ordre, mais il n’a pas réussi à entraîner l’équipe dans son sillage.

Jelle Coen s’est montré très critique envers les RSCA Futures

Malgré quelques occasions et un but de la tête refusé, les jeunes Mauves sont restés en dessous de leur niveau : "En seconde période, nous n’avons une nouvelle fois pas répondu présents. Lokeren a mérité sa victoire, même si nous aurions pu arracher un point."

Le seul moment positif est venu d’un jeune joueur des U18, Naoufal Bohamdi-Kamoni, auteur d’un but. Jelle Coen a souligné : "Un joueur qui débute à peine fait ce que les autres ont oublié de faire aujourd’hui."

L’entraîneur a conclu avec un message clair à son groupe : la lucidité et la créativité ont totalement fait défaut. "La semaine dernière, nous étions encore revenus au score à la 95e minute, mais aujourd’hui, je n’y ai jamais cru", a-t-il conclu.

