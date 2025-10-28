Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

Omri Gandelman a de nouveau été le héros de La Gantoise. Avec son doublé, l'Israélien a fait taire quelques critiques, pour le plus grand bonheur d'Ivan Leko.

A son arrivée en Belgique, Omri Gandelman avait fait merveille par son sens de l'infiltration. Ses courses dans le rectangle depuis la deuxième sont rapidement devenues sa marque de fabrique. Mais il a ensuite connu, à l'image de l'équipe, des moments plus creux. Les supporters ne l'ont pas épargné.

Mais l'arrivée d'Ivan Leko lui a fait du bien. Gandelman a retrouvé son flair et s'est encore offert un doublé contre le Standard. Avec six réalisations depuis le début de saison, il est même devenu le meilleur buteur de l'équipe.

Pas apprécié à sa juste valeur ?

Leko est revenu sur son cas après le match contre le Standard : "Personne ne semble l'aimer. Selon certains, il ne saurait pas faire une passe à cinq mètres", commence-t-il, en s'adressant à ses détracteurs.

"Mais c'est mon type de joueur. Il n'abandonne jamais, il est le premier sur le terrain et reste une demi-heure de plus à l'entraînement. Ses analyses, son alimentation étudiée, c'est un grand professionnel. Sa force est l'énergie qu'il nous apporte d'une surface à l'autre".





"Il a marqué deux fois, mais il est bien plus qu'une simple machine à buts. Chapeau pour ce qu'il accomplit ici ces dernières années", a conclu Leko, qui compte bien continuer à s'appuyer sur son infiltreur lors des prochaines semaines.