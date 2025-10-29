Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les arbitres pour ce week-end sont désormais connus. On retiendra notamment la nomination d'Erik Lambrechts pour le choc wallon.

Au sud du pays, la rencontre qui fait couler le plus d'encre est évidemment le choc wallon entre le Standard et Charleroi. C'est Erik Lambrechts qui en sera l'arbitre. Il sera ainsi en charge pour la deuxième fois de ce classique.

La première remonte à la saison passée. C'était également en octobre, du côté de Sclessin. Le Standard s'était imposé 2-1 sur des buts de Dennis Ayensa et Bosko Sutalo. La réduction du score d'Isaac Mbenza dans le temps additionnel n'avait pas suffi.

Un match toujours aussi chaud

Erik Lambrechts avait joué la carte du dialogue ne brandissant que quatre cartes jaunes. Il avait toutefois sifflé un penalty en faveur des Rouches. Mohamed Koné l'avait repoussé malgré une main fracturée.

Charleroi en garde tout de même un bon souvenir, puisque c'est un coup de sifflet d'Erik Lambrechts qui avait officialisé leur qualification pour les préliminaires de la Conférence League lors de leur victoire sur le terrain de l'Antwerp en toute fin de saison.

Pour brosser un tableau plus complet du weekend, voici l'ensemble des désignations arbitrales en un coup d'oeil.

31/10/2025 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – SPORTING CHARLEROI

Arbitre: Erik Lambrechts
Assistant 1: Jo De Weirdt
Assistant 2: Kevin Monteny
Quatrième officiel: Anthony Letellier
VAR: Quentin Pirard
Assistant VAR : Nicolas Maszowez
RO: Istvan Lagaert

1/11/2025 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre: Lothar D'Hondt
Assistant 1: Romain Devillers
Assistant 2: Nico Claes
Quatrième officiel: Bert Put
VAR: Jan Boterberg
Assistant VAR : Kevin Debeuckelaere
RO: Jerome Meys

1/11/2025 – 18:15 | CLUB DE BRUGES  – F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre: Kevin Van Damme
Assistant 1: Lennert Jans
Assistant 2: Nick Senecaut
Quatrième officiel: Dunken Van de Velde
VAR: Laurent Willems
Assistant VAR: Vito Di Vincenzo
RO: Glenn Claes

1/11/2025 – 20:45 | R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre: Simon Bourdeaud'hui
Assistant 1: Michael Geerolf
Assistant 2: Michiel De Cuyper
Quatrième officiel: Lawrence Visser
VAR: Nicolas Laforge
Assistant VAR : Quentin Blaise
RO: Jonas Timmermans

2/11/2025 – 13:30 | K.V.C. WESTERLO – K.R.C. GENK

Arbitre: Michiel Allaerts
Assistant 1: Bryan Bijnens
Assistant 2: Ben Gonnissen
Quatrième officiel: Nicolas Laforge
VAR: Bram Van Driessche
Assistant VAR : Ella De Vries
RO: Jari Van Laere

2/11/2025 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.A.A. LA GANTOISE

Arbitre: Wesli De Cremer
Assistant 1: Wouter Cochet
Assistant 2: Jonas Van Dyck
Quatrième officiel: Klass Clerkx
VAR: Wim Smet
Assistant VAR : Lennert Jans
RO: Alexander Braley

2/11/2025 – 18:30 | K.SAINT-TROND V.V. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre: Nathan Verboomen
Assistant 1: Mathias Hillaert
Assistant 2: Maarten Toeback
Quatrième officiel: Bert Verbeke
VAR: Lawrence Visser
Assistant VAR : Ruben Wyns
RO: Niels Bossuyt

2/11/2025 – 19:15 | RAAL LA LOUVIÈRE – CERCLE DE BRUGES K.S.V.

Arbitre: Bert Put
Assistant 1: Thibaud Nijssen
Assistant 2: Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel: Matonga Simonini
VAR: Brent Staessens
Assistant VAR : Koen Thijs
RO: Mehdi Sayoud

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Charleroi
Standard

Plus de news

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

22:26
🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

21:40
Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

21:20
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
1
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved