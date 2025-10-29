Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Les arbitres pour ce week-end sont désormais connus. On retiendra notamment la nomination d'Erik Lambrechts pour le choc wallon.
Au sud du pays, la rencontre qui fait couler le plus d'encre est évidemment le choc wallon entre le Standard et Charleroi. C'est Erik Lambrechts qui en sera l'arbitre. Il sera ainsi en charge pour la deuxième fois de ce classique.
La première remonte à la saison passée. C'était également en octobre, du côté de Sclessin. Le Standard s'était imposé 2-1 sur des buts de Dennis Ayensa et Bosko Sutalo. La réduction du score d'Isaac Mbenza dans le temps additionnel n'avait pas suffi.
Un match toujours aussi chaud
Erik Lambrechts avait joué la carte du dialogue ne brandissant que quatre cartes jaunes. Il avait toutefois sifflé un penalty en faveur des Rouches. Mohamed Koné l'avait repoussé malgré une main fracturée.
Charleroi en garde tout de même un bon souvenir, puisque c'est un coup de sifflet d'Erik Lambrechts qui avait officialisé leur qualification pour les préliminaires de la Conférence League lors de leur victoire sur le terrain de l'Antwerp en toute fin de saison.
Pour brosser un tableau plus complet du weekend, voici l'ensemble des désignations arbitrales en un coup d'oeil.
31/10/2025 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – SPORTING CHARLEROI
Arbitre: Erik Lambrechts
Assistant 1: Jo De Weirdt
Assistant 2: Kevin Monteny
Quatrième officiel: Anthony Letellier
VAR: Quentin Pirard
Assistant VAR : Nicolas Maszowez
RO: Istvan Lagaert
1/11/2025 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. UNION ST-GILLOISE
Arbitre: Lothar D'Hondt
Assistant 1: Romain Devillers
Assistant 2: Nico Claes
Quatrième officiel: Bert Put
VAR: Jan Boterberg
Assistant VAR : Kevin Debeuckelaere
RO: Jerome Meys
1/11/2025 – 18:15 | CLUB DE BRUGES – F.C.V. DENDER E.H.
Arbitre: Kevin Van Damme
Assistant 1: Lennert Jans
Assistant 2: Nick Senecaut
Quatrième officiel: Dunken Van de Velde
VAR: Laurent Willems
Assistant VAR: Vito Di Vincenzo
RO: Glenn Claes
1/11/2025 – 20:45 | R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Arbitre: Simon Bourdeaud'hui
Assistant 1: Michael Geerolf
Assistant 2: Michiel De Cuyper
Quatrième officiel: Lawrence Visser
VAR: Nicolas Laforge
Assistant VAR : Quentin Blaise
RO: Jonas Timmermans
2/11/2025 – 13:30 | K.V.C. WESTERLO – K.R.C. GENK
Arbitre: Michiel Allaerts
Assistant 1: Bryan Bijnens
Assistant 2: Ben Gonnissen
Quatrième officiel: Nicolas Laforge
VAR: Bram Van Driessche
Assistant VAR : Ella De Vries
RO: Jari Van Laere
2/11/2025 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.A.A. LA GANTOISE
Arbitre: Wesli De Cremer
Assistant 1: Wouter Cochet
Assistant 2: Jonas Van Dyck
Quatrième officiel: Klass Clerkx
VAR: Wim Smet
Assistant VAR : Lennert Jans
RO: Alexander Braley
2/11/2025 – 18:30 | K.SAINT-TROND V.V. – R. ANTWERP F.C.
Arbitre: Nathan Verboomen
Assistant 1: Mathias Hillaert
Assistant 2: Maarten Toeback
Quatrième officiel: Bert Verbeke
VAR: Lawrence Visser
Assistant VAR : Ruben Wyns
RO: Niels Bossuyt
2/11/2025 – 19:15 | RAAL LA LOUVIÈRE – CERCLE DE BRUGES K.S.V.
Arbitre: Bert Put
Assistant 1: Thibaud Nijssen
Assistant 2: Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel: Matonga Simonini
VAR: Brent Staessens
Assistant VAR : Koen Thijs
RO: Mehdi Sayoud
Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot