Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Les arbitres pour ce week-end sont désormais connus. On retiendra notamment la nomination d'Erik Lambrechts pour le choc wallon.

Au sud du pays, la rencontre qui fait couler le plus d'encre est évidemment le choc wallon entre le Standard et Charleroi. C'est Erik Lambrechts qui en sera l'arbitre. Il sera ainsi en charge pour la deuxième fois de ce classique.

La première remonte à la saison passée. C'était également en octobre, du côté de Sclessin. Le Standard s'était imposé 2-1 sur des buts de Dennis Ayensa et Bosko Sutalo. La réduction du score d'Isaac Mbenza dans le temps additionnel n'avait pas suffi.

Un match toujours aussi chaud

Erik Lambrechts avait joué la carte du dialogue ne brandissant que quatre cartes jaunes. Il avait toutefois sifflé un penalty en faveur des Rouches. Mohamed Koné l'avait repoussé malgré une main fracturée.

Charleroi en garde tout de même un bon souvenir, puisque c'est un coup de sifflet d'Erik Lambrechts qui avait officialisé leur qualification pour les préliminaires de la Conférence League lors de leur victoire sur le terrain de l'Antwerp en toute fin de saison.





Pour brosser un tableau plus complet du weekend, voici l'ensemble des désignations arbitrales en un coup d'oeil.

31/10/2025 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – SPORTING CHARLEROI

Arbitre: Erik Lambrechts

Assistant 1: Jo De Weirdt

Assistant 2: Kevin Monteny

Quatrième officiel: Anthony Letellier

VAR: Quentin Pirard

Assistant VAR : Nicolas Maszowez

RO: Istvan Lagaert

1/11/2025 – 16:00 | S.V. ZULTE-WAREGEM – R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre: Lothar D'Hondt

Assistant 1: Romain Devillers

Assistant 2: Nico Claes

Quatrième officiel: Bert Put

VAR: Jan Boterberg

Assistant VAR : Kevin Debeuckelaere

RO: Jerome Meys

1/11/2025 – 18:15 | CLUB DE BRUGES – F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre: Kevin Van Damme

Assistant 1: Lennert Jans

Assistant 2: Nick Senecaut

Quatrième officiel: Dunken Van de Velde

VAR: Laurent Willems

Assistant VAR: Vito Di Vincenzo

RO: Glenn Claes

1/11/2025 – 20:45 | R.S.C. ANDERLECHT – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre: Simon Bourdeaud'hui

Assistant 1: Michael Geerolf

Assistant 2: Michiel De Cuyper

Quatrième officiel: Lawrence Visser

VAR: Nicolas Laforge

Assistant VAR : Quentin Blaise

RO: Jonas Timmermans

2/11/2025 – 13:30 | K.V.C. WESTERLO – K.R.C. GENK

Arbitre: Michiel Allaerts

Assistant 1: Bryan Bijnens

Assistant 2: Ben Gonnissen

Quatrième officiel: Nicolas Laforge

VAR: Bram Van Driessche

Assistant VAR : Ella De Vries

RO: Jari Van Laere

2/11/2025 – 16:00 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – K.A.A. LA GANTOISE

Arbitre: Wesli De Cremer

Assistant 1: Wouter Cochet

Assistant 2: Jonas Van Dyck

Quatrième officiel: Klass Clerkx

VAR: Wim Smet

Assistant VAR : Lennert Jans

RO: Alexander Braley

2/11/2025 – 18:30 | K.SAINT-TROND V.V. – R. ANTWERP F.C.

Arbitre: Nathan Verboomen

Assistant 1: Mathias Hillaert

Assistant 2: Maarten Toeback

Quatrième officiel: Bert Verbeke

VAR: Lawrence Visser

Assistant VAR : Ruben Wyns

RO: Niels Bossuyt

2/11/2025 – 19:15 | RAAL LA LOUVIÈRE – CERCLE DE BRUGES K.S.V.

Arbitre: Bert Put

Assistant 1: Thibaud Nijssen

Assistant 2: Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel: Matonga Simonini

VAR: Brent Staessens

Assistant VAR : Koen Thijs

RO: Mehdi Sayoud